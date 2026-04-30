El Banco de Sangre de Extremadura programa el calendario de donaciones en mayo para disponer de reservas

El Banco de Sangre de Extremadura ha programado el calendario de donaciones para el mes de mayo para disponer de reservas de sangre, ya que es un recurso "imprescindible" en la asistencia sanitaria y la "única" forma de obtenerlo es a través de las donaciones.

Algunos puntos de donación son los hospitales de la región y el banco de sangre, ubicado en Mérida, a los que se podrá acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana; así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de la región.

Puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos.

No obstante, hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma.