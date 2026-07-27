Las ayudas a la natalidad aumentan de uno a dos millones por las enmiendas de Vox a los Presupuestos de 2026

Las ayudas a la natalidad en Extremadura van a aumentar de uno a dos millones de euros como consecuencia de las enmiendas presentadas por Vox a los Presupuestos de Extremadura para 2026, al tiempo que se van a destinar 20 millones de euros en materia de agricultura.

Así lo ha anunciado este sábado, en declaraciones a los medios, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña, quien ha resaltado que las cuentas presentadas son los "presupuestos del cambio" y que las enmiendas presentadas por su formación, y aprobadas este pasado viernes, ponen de manifiesto la apuesta de su partido político en las consejerías que encabeza: Agricultura y Familia.

Sobre las enmiendas de la Consejería de Familia y Regulación, el portavoz ha resaltado la apuesta "firme" de su grupo político "por la familia, por la natalidad y, sobre todo, por la incorporación al empleo de esos jóvenes que dependen del sistema de protección de la Junta".

En relación al sector agrícola, Sánchez-Ocaña ha señalado que las enmiendas va a permitir destinar 20 millones al inicio del regadío de Tierra de Barros, a un fondo de compensación agraria "frente a las imposiciones de Bruselas" o por catástrofes naturales.

"En agricultura se ha hecho hincapié en mejorar y en reforzar los seguros agrarios, especialmente del sector cerecero tan afectado por esas lluvias catastróficas de los pasados meses y, sobre todo, en apostar por ese relevo generacional. Esa partida sale directamente de las anteriores subvenciones a las asociaciones ecologistas que nosotros preferimos que vayan a ese relevo generacional en nuestro campo", ha explicado el portavoz.

Además, el portavoz de Vox ha recordado la intención de su formación de reducir "al mínimo legal" las ayudas para la cooperación internacional y desarrollo extremeño, una cuestión que ya se ha reflejado en el proyecto de Presupuestos.

"Vox significa cambio. Que Vox esté en el Ejecutivo significa que no va a haber políticas socialistas y esto es sinónimo de una mejora sustancial para el día a día de los extremeños, para nuestro campo, nuestra sanidad, nuestra educación o nuestras familias", ha apostillado.

Por otro lado, Sánchez-Ocaña ha expresado la "solidaridad" de su formación y ha mandado "todo el apoyo y la fuerza" a las comunidades autónomas que estos días están sufriendo "devastadores" incendios forestales, una situación que se repite "cada verano". "El pasado año, por desgracia, los sufrimos en nuestras carnes y sabemos lo que significa", ha agregado.