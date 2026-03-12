Los automovilistas extremeños pagarán este año a los ayuntamientos más de 69 millones por el IVTM

Los más de 947.000 automovilistas extremeños titulares de cualquier vehículo a motor, desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje, estarán obligados a pagar este año a los ayuntamientos más de 69 millones de euros por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), según el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Esta asociación advierte de las "grandes diferencias" de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y avisa de la existencia de "auténticos paraísos fiscales".

Creado en España hace 36 años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos, este impuesto genera unos ingresos anuales de en torno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio, a excepción de País Vasco y Navarra.

Dentro de Extremadura apenas existen diferencias entre las capitales de provincia, ya que un mismo coche paga 54 euros en Cáceres frente a los 53,61 que paga en Badajoz, y ambas se encuentran entre las más económicas del país.

De hecho, entre las capitales que el estudio entiende que podrían considerarse "un paraíso fiscal" sitúa a A Coruña junto a Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz y Cáceres.