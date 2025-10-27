AUPEx desarrolla un proyecto en cinco localidades cacereñas en favor de un mundo mejor

La Diputación de Cáceres, a través de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), ha puesto en marcha el proyecto 'Un Mundo de Oportunidades' en cinco localidades de la provincia -Jarandilla de la Vera, Guadalupe, Garganta la Olla, Malpartida de Plasencia y Almoharín-, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la justicia social, la igualdad y la cooperación internacional desde una mirada profundamente local y participativa.

Esta iniciativa se llevará a cabo de octubre a diciembre, ha informado AUPEX en un comunicado.

Durante una semana temática en cada municipio, se desarrollará una programación diversa que incluye exposiciones sobre el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el medio rural y los derechos humanos.

Además, se celebrarán encuentros con jóvenes cooperantes, videoconferencias con mujeres latinoamericanas y actividades intergeneracionales con mayores, niños y niñas.

El proyecto se articula desde la "co-creación" con asociaciones locales, universidades populares y personas participantes, con el fin de generar propuestas adaptadas a las realidades y necesidades de cada territorio.

Esta colaboración activa permite diseñar actividades significativas para colectivos diversos: jóvenes, mayores, mujeres, infancia y responsables asociativos, fortaleciendo el tejido comunitario y promoviendo el aprendizaje mutuo.

Todas las actividades están abiertas a la población y se conciben como espacios de diálogo, reflexión y compromiso con una sociedad más justa.

'Un Mundo de Oportunidades' es, según AUPEX, una apuesta por la transformación social desde lo local, reconociendo el valor de las comunidades rurales como agentes de cambio global.