La Audiencia de Cáceres confirma la condena a una mujer y su exuegra tras agredirse mutuamente

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la multa de 360 euros e indemnización de 160 euros impuestas a una mujer tras pelearse con su exsuegra, condenada igualmente a pagar la misma multa y una indemnización de 280 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, relata probado que ambas se agredieron mutuamente y se provocaron diversas lesiones.

Ante el recurso de una de ellas, el tribunal señala que la sentencia hace una valoración "lógica y racional y conforme a parámetros de normalidad social de las pruebas practicadas en la vista oral", particularmente, añade, la declaración de las dos denunciadas y los informes médico forenses obrantes en la causa.

Una valoración objetiva e imparcial que "sin duda", añade la sentencia, que es firme, discrepa de la recurrente. Hay que tener en cuenta que se trata de "dos voluntades de fuerza que riñen mutuamente por una cuestión familiar y en la ya existe un conflicto previo y en la que ambas resultaron lesionadas".