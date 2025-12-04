La Audiencia de Badajoz aplaza hasta mayo el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha modificado el calendario previsto para la celebración del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, entre otros cargos de la Diputación Badajoz.

A través de una diligencia de ordenación del letrado de la Administración Justicia, firmada este miércoles, 3 de diciembre, se ha comunicado la suspensión del juicio señalado para los próximos días 9, 10, 11, 12, 13, y 14 de febrero de 2026, de modo que se señala nuevamente para su celebración los próximos días 28, y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio del mismo año.

La Audiencia Provincial atiende así los escritos presentados por diferentes letrados personados en estas actuaciones que habían solicitado la suspensión del juicio en los días señalados inicialmente por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores.

Cabe recordar que esta causa se centra en presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017, entonces presidida por el actual candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Ambos serán juzgados por los delitos prevaricación administrativa y tráfico de influencias.