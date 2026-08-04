Aspace Badajoz reclama más plazas residenciales para personas con parálisis cerebral

La Asociación Aspace Badajoz, a favor de las personas con parálisis cerebral, discapacidades afines y sus familias, ha destacado entre sus prioridades la necesidad de aumentar la oferta de plazas residenciales y de soluciones habitacionales para el colectivo, junto al apoyo a quienes tienen grandes necesidades de ayuda o la falta de fisioterapeutas y logopedas.

Así lo ha destacado su nuevo presidente, Fernando de Soto González del Corral, en sustitución de José Galindo tras su reciente fallecimiento, con el objetivo de dar continuidad al proyecto tras haber compartido 16 años en la directiva como secretario de la entidad.

El nuevo presidente reconoce que Galindo ha dejado "un listón muy alto" pero tratará al menos de llegar, porque "sobrepasarlo va a ser difícil", ha reconocido.

Representantes de Aspace Badajoz se han reunido este lunes con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a quien han trasladado su labor y sus prioridades. En el caso de las plazas residenciales, han puesto de manifiesto que en Badajoz, donde hay 30, están "muy faltos" de oferta, por lo que hay "mucha cola de espera".

En este sentido, ha recordado que uno de los proyectos que actualmente tienen en marcha consiste en dos viviendas con capacidad para ocho plazas y situadas en los chalets militares de la ciudad de Badajoz, cedidas por el ayuntamiento.

La Diputación de Badajoz ha financiado parte de las obras, también la ONCE junto a fondos propios, y actualmente lo están amueblando con el objetivo de que entre noviembre y diciembre el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) autorice la entrada ocho personas con grandes necesidades de apoyo, y que van a requerir las 24 horas del día la ayuda de una tercera persona.

Ante estas ocho plazas, ha detallado no obstante que necesitan más y que tienen "como mínimo" a 14 y 16 personas en lista de espera, por lo que necesitan "muchas" plazas residenciales.

Otra prioridad de esta entidad de ámbito provincial es el apoyo a quienes tienen grandes necesidades de ayuda, ante lo que ha puntualizado que, con los avances médicos actuales o los relativos a alimentación por ejemplo, la esperanza de vida "ha avanzado" y hay usuarios que llegan a los 60 años, lo que supone a su vez nuevas enfermedades o nuevas necesidades.

"Lo típico de la edad", ha dicho, para añadir que el envejecimiento lo hace "mucho más complejo", como también lo es el tratamiento. Asimismo, otro reto también "fundamental" es el trabajo y la falta de fisioterapeutas y de logopedas, para esta asociación que atiende a unas 260 personas y cuenta con tres centros, dos en Badajoz y uno en Zafra, aunque intentan darle cobertura a la mayor parte de la provincia de Badajoz.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha destacado la conveniencia de mantener este tipo de reuniones con asociaciones que trabajan por los demás y por "la dignidad de personas que lo necesitan", ante lo que ha señalado la "encomiable" labor que realiza y, en el caso de Aspace, con la cantidad de usuarios y proyectos que tienen. Así, ha podido conocer toda su problemática y, "sobre todo", "conseguir que tengan una mayor visibilidad ante la sociedad".