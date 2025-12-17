La Asociación Extremeña de Empresa Familiar participa en un programa de prácticas empresariales para jóvenes

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, junto a otras diez asociaciones territoriales de España, han puesto en marcha 'Talento Next Gen', un programa de prácticas dirigido a los miembros más jóvenes de las empresas familiares.

Su objetivo es ofrecer a estudiantes universitarios, de máster o de Formación Profesional (FP) una primera experiencia laboral en empresas familiares, en un entorno real que fomente el aprendizaje y la conexión directa con el ecosistema empresarial.

Las asociaciones de empresa familiar dan, de este modo, respuesta a algunos de los grandes retos que afronta hoy el mercado laboral, en concreto, la "dificultad creciente" para captar y retener talento joven, la necesidad de que los estudiantes conozcan de primera mano la realidad de las empresas familiares y, sobre todo, la importancia de formarlos en las competencias que "realmente" demanda el tejido empresarial.

El presidente de Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, Juan Carmona, señala que con Talento Next Gen quieren tender un "puente" entre los jóvenes y las empresas familiares, acercándolos a la "realidad" del tejido empresarial y ofreciéndoles la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno que apuesta por el compromiso, la innovación y la continuidad generacional.

"Estamos convencidos de que este programa no sólo ayudará a los jóvenes a dar sus primeros pasos laborales, sino que también fortalecerá la competitividad y la sostenibilidad de nuestras empresas familiares en el largo plazo", ha aseverado.

En Talento Next Gen cada participante contará con la supervisión de un tutor dentro de la empresa, y la duración de las prácticas será flexible, siempre recomendando un mínimo de tres meses, informa en nota de prensa la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL TALENTO JOVEN

Como novedad, y parte del compromiso con la innovación y la mejora continua, Talento Next Gen incorpora una plataforma digital que simplifica todo el proceso.

A través de ella, las empresas familiares pueden publicar sus ofertas y acceder a los perfiles de los candidatos, mientras que los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento y hacer un seguimiento de sus candidaturas.

En su primera edición, Talento Next Gen ha reunido a cerca de 100 empresas asociadas, que han puesto a disposición de los jóvenes más de 100 plazas de prácticas. Gracias a esta iniciativa, en la que han participado casi 50 estudiantes, al menos 19 de ellos han formalizado sus prácticas a través de esta plataforma y algunos de ellos han sido contratados a posteriori.