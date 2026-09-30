La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con una nueva inaugura sede en Cáceres

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres ha inaugurado oficialmente su nueva sede provincial, que cuenta con más espacio para atender, acompañar y estar cerca de las personas con cáncer y sus familias.

Las nuevas instalaciones concentra los recursos y servicios que la asociación ofrece a pacientes y familiares y dispone también de espacios destinados al desarrollo de actividades, encuentros y acciones de prevención y sensibilización.

Este martes se ha inaugurado la sede oficialmente en un acto que ha permitido conocer no solo las nuevas instalaciones sino el trabajo que se realiza dentro de ellas.

Así, los propios profesionales de la asociación han guiado a los asistentes por las diferentes dependencias y han explicado la atención y los recursos que ofrecen desde sus respectivas áreas.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, ha puesto el acento en lo que estas nuevas instalaciones permiten avanzar en la atención que la entidad presta en la provincia.

"Hoy celebramos una sede nueva. Pero sobre todo celebramos una comunidad comprometida, el trabajo silencioso de tantos profesionales y voluntarios y la solidaridad de nuestra provincia. Porque mientras existan personas dispuestas a acompañar, a investigar, a prevenir y a ayudar, seguiremos avanzando", ha resaltado Pastor.

El presidente ha destacado también que la apertura de la sede responde a la voluntad de seguir creciendo en cercanía y capacidad de respuesta ante las necesidades de las personas con cáncer y ha agradecido el respaldo que la asociación recibe de la sociedad cacereña y de las instituciones.

"Esta sede es el resultado del compromiso colectivo de miles de socios y de una sociedad cacereña extraordinariamente solidaria. Y también es posible gracias al apoyo de las instituciones públicas y privadas. Gracias por creer en esta causa y caminar a nuestro lado", ha añadido.

El objetivo, según ha destacado la AECC en nota de prensa, es que la nueva sede sea "mucho más" que el lugar desde el que trabaja la asociación y se imponga como un espacio "cercano y abierto" a pacientes y familias, pero también al voluntariado y al conjunto de la sociedad cacereña.

La inauguración ha contado con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el gerente del Área de Salud de Cáceres, Antonio Sánchez o y el director general de Salud Digital, José María Villa.

La inauguración ha reservado además un espacio específico para la voz de los pacientes y, en ella, Lorenzo Cisneros, paciente de la asociación, ha compartido con los asistentes su experiencia y lo que supone contar con apoyo y acompañamiento durante la enfermedad.

"En los momentos más difíciles de mi proceso, después del impacto inicial esta asociación se ha convertido en mi red de apoyo", ha recordado, además de apelar a que las nuevas instalaciones sirvan "para que ningún paciente tenga que caminar a oscuras".

"Cruzad esta puerta sin miedo. Este es nuestro espacio. Un lugar para llorar cuando haga falta, pero también para fortalecernos, para recuperar el control de nuestras vidas y para recordar que, pase lo que pase, siempre habrá una mano tendida dispuesta a sostener la nuestra", ha aseverado a quienes se enfrentan a un diagnóstico de cáncer como él.