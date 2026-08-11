La Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres refuerza la atención en el entorno rural con 21 nuevas delegaciones

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa reforzando su presencia en la provincia de Cáceres con la incorporación este año de 21 nuevas delegaciones y juntas locales, un crecimiento que permite seguir acercando sus servicios y recursos a las personas con cáncer y sus familias, especialmente en el entorno rural. Esta expansión supone además la incorporación de 165 nuevas personas voluntarias, con lo que se consolida una red de apoyo cada vez más extensa y cercana.

Las nuevas delegaciones se han constituido en los municipios de Albalá, Alcuéscar, Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Coria, Montánchez, Piornal, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdesalor y Zarza de Montánchez.

Estas incorporaciones se suman a las ya existentes en Alcántara, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Hervás, Jaraicejo, Jaraíz de la Vera, Malpartida de Cáceres, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Valencia de Alcántara, lo que eleva a 33 el número total de delegaciones y juntas locales repartidas por la provincia.

Ampliar la red en la provincia de Cáceres es un compromiso en el que trabaja la AECC con el objetivo de garantizar "que cualquier persona, con independencia del municipio en el que resida, pueda acceder a los servicios de apoyo, información y acompañamiento que presta la entidad", informa la asociación en nota de prensa. La implantación territorial permite, además, conocer de forma más cercana las necesidades de cada localidad y ofrecer una respuesta más próxima y adaptada.

Con la puesta en marcha de estas nuevas delegaciones y juntas locales, la asociación suma actualmente en la provincia más de 500 personas voluntarias, "cuya dedicación, cercanía y compromiso constituyen uno de los pilares fundamentales de su actividad", recoge la nota.

Y es que, la implicación del voluntariado permite desarrollar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludables, campañas de sensibilización, iniciativas de captación de fondos y, sobre todo, ofrecer atención y acompañamiento a pacientes con cáncer, personas supervivientes y familiares durante todas las fases de la enfermedad.

Además, favorece una atención más cercana facilita la detección de necesidades y contribuye a que ninguna persona tenga que afrontar el cáncer en soledad por el hecho de vivir lejos de los principales núcleos de población.

Con este nuevo impulso, la AECC de Cáceres sigue impulsando la equidad en el acceso a la atención oncológica y promueve una atención integral basada en la prevención, el acompañamiento y el apoyo psicosocial, al tiempo que impulsa la investigación para seguir avanzando hacia el objetivo de superar el 70 % de supervivencia en cáncer.