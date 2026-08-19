Los asistentes a la fiesta ilegal de La Granja comienzan a abandonar el paraje de forma escalonada

La Guardia Civil mantiene desde hace más de cinco días un dispositivo de seguridad y, aunque no se puede decir con total seguridad cuándo finalizará la fiesta, "sí se está dando una la salida escalonada de vehículos", ha confirmado la portavoz de la Comandancia de Cáceres, Rocío Moreno.
"Durante la pasada madrugada no se han registrado incidencias reseñables, si bien es cierto que la Guardia Civil sigue interviniendo en auxilios sanitarios", ha añadido.
Cabe recordar que unas 3.000 personas y 1.000 vehículos han permanecido varios días en un paraje cercano a la piscina natural de la localidad cacereña de La Granja, donde se ha desarrollado una fiesta ilegan con participantes llegados de algunos países europeos como Francia o Italia, además de varias comunidades autónomas españolas.
Durante estos días, la Guardia Civil ha mantenido activo un dispositivo de seguridad para evitar la entrada de más personas al recinto donde se han asentado y ha auxiliado a algunas personas por consumo de drogas, además de interponer varias denuncias relacionadas con la seguridad vial y la tenencia ilícita de estupefacientes.