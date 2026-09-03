La Asamblea de Extremadura retorma los plenos con un cara a cara de Guardiola y Cotrina y la crisis de Ceuta

La Asamblea de Extremadura celebra este viernes, 4 de septiembre, una sesión plenaria, no programada, que incluye en el orden del día dos preguntas de la oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el debate para la convalidación de dos decretos leyes.

De esta forma, la primera sesión tras el parón del verano, que comienza a las 9,30 horas, arranca con las preguntas a la presidenta de la Junta. En primer lugar, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, planteará qué cree María Guardiola que piensan hoy los extremeños sobre su gestión.

Posteriormente, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, le preguntará si valora su gobierno ayudar en la crisis humanitaria de Ceuta.

El segundo punto del orden del día contempla, por un lado, la convalidación del Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso a la promoción de viviendas, aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en reunión de 28 de julio de 2026.

Posteriormente, se debatirá la convalidación del Decreto-ley 3/2026, de 28 de julio, de medidas extraordinarias y urgentes orientadas a adaptar la normativa autonómica en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura a la normativa básica estatal, así como a facilitar el ejercicio del comercio ambulante, también aprobado por el Consejo de Gobierno en la reunión del 28 de julio.