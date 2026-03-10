Asaja denuncia que el Gobierno de España pretende acabar con el cultivo del tabaco

La organización agraria Asaja Extremadura ha denunciado hoy que, en una acción conjunta de los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, se ha tomado la decisión de "acabar" con el cultivo del tabaco mediante "la prohibición de todo tipo de fitosanitarios que hagan posible su cultivo".

Según ha señalado el presidente de esta organización, Ángel García Blanco, han obligado a sembrar rabanetes y mostazas que como todo el mundo sabe no han podido nacer por las copiosas lluvias que los han ahogado.

"Con posterioridad y de nuevo con alevosía, han vuelto a prohibir el uso del Dicloropropeno 1.3 a diferencia de los tabaqueros italianos que lo tienen autorizado en los últimos tres años", ha expresado.

García Blanco ha recordado que "el pasado 2025 a los productores de tabaco le ofrecieron la posibilidad de utilizar como nematicida el Metam Sodio al 51 %", una posibilidad que aceptaron los tabaqueros y pasaron "a utilizarlo a través de una resolución dictada el 5 de mayo de 2025".

Pues bien, ha lamentado, ambos Ministerios ahora se ponen de acuerdo y han prohibido utilizar el Metam Sodio, una vez que "ya está comprado" e indican a través de "una nueva resolución de 5 de febrero de 2026, advirtiendo que de hacerlo habrá que realizarlo bajo plástico".

El presidente de Asaja Extremadura se ha preguntado si hay que cubrir ahora 8.000 hectáreas bajo plástico, "habrá que preguntarse donde las vamos a comprar; habrá algún interés por parte de alguien en que se adquieran a alguna empresa en particular, y quien va después a retirarlas y destruirlas".

"Solo el montaje supera los tres mil euros por hectárea, esto es casi 27 millones de euros", ha alertado.

Además, García Blanco ha manifestado que a "estos expertos del ministerio habrá que reciclarlos en biología dado que no saben que el tabaco se riega por aspersión y no por goteo", modalidad que, según dice, "no la quieren las multinacionales por su bajísima calidad y por los problemas agroambientales que plantea".

"Y, por último, el uso de la nematicida propuesta es muy natural, hecho en base a ajos (esperemos que sean de Aceuchal: Ojalá sea muy efectivo porque de lo contrario el tabaco a partir de ahora tendrá efectos secundarios muy especiales", ha agregado.

Desde Asaja Extremadura han solicitado el cese de los actuales responsables de sanidad vegetal del ministerio y que impere "la cordura" y se establezcan los procedimientos adecuados que permitan "el cultivo más social que actualmente dispone la región, que es el tabaco".

Igualmente, ha pedido a la Junta que "nos apoye y siga trabajando en los ensayos que actualmente realiza para encontrar un nematicida que pueda ser utilizado y que convenza a esta 'banda' que nos estamos jugando el futuro de miles de familias".