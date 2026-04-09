La Armhex pone en conocimiento de la Fiscalía un ataque vandálico al Memorial a Víctimas del Franquismo en Cabeza la Vaca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un "ataque vandálico" registrado recientemente en el Memorial a las Víctimas del Franquismo en Cabeza la Vaca (Badajoz) como un posible "acto de odio".

En concreto, se refiere a que varias lápidas con los nombres de víctimas del Franquismo han sido "destruidas" y "arrancadas" en fechas recientes, y ha puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz, a la sazón igualmente Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Lo ocurrido, según apunta en nota de prensa, puede suponer "un acto de odio y humillación a las víctimas y a sus familias", además de un "ataque" que vulnera la estatal Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Además, añade Armhex, "presuntamente" podría constituir delito de odio, y se produce en un contexto de "paralización" de la políticas públicas de Memoria Democrática de la Junta de Extremadura y de "desprotección institucional" tras la aprobación de Ley de Concordia, promovida por PP y Vox en la región.

Así, considera que estos hechos "no son simples y aislados actos vandálicos", sino "un ataque directo a la dignidad de las víctimas asesinadas y una humillación intolerable para sus familiares, que durante décadas fueron privados de tener un lugar digno donde recordar a sus seres queridos".