Apyme Vegas Altas-La Serena celebra su 'Gala Empresa del Año 2026' con el reconocimiento a cinco compañías

Apyme Vegas Altas - La Serena ha entregado este pasado viernes los premios de la XXIV edición de la 'Gala Empresa del Año', que este año ha reconocido a cinco compañías de la zona.

En concreto, la asociación ha reconocido a Famicar con el Premio a la Excelencia Empresarial; Comercial Llano, como Empresa Familiar; Patatas Fritas MM a la Trayectoria Empresarial; el Centro de Estética Sara Valor, como Establecimiento del Año; y la Asociación Down Don Benito-Villanueva ha recibido el Reconocimiento Especial.

El evento, que ha contado un año más con el patrocinio de la Caja Rural de Extremadura, se ha celebrado en el Hotel Cortijo Santa Cruz en Villanueva de la Serena, ha congregado a más de 500 invitados y ha estado conducida y amenizada por el mago cacereño Jorge Luengo.

Como anfitrión, el presidente de Apyme Vegas Altas - La Serena, Javier Dorado, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, destacando el impulso que ha tomado este acontecimiento empresarial, referente a nivel regional. Además, ha agradecido el apoyo y patrocinio de la Caja Rural de Extremadura así como la resto de colaboradores.

Tras Dorado han proseguido las intervenciones de las autoridades presentes, comenzado por el presidente de la Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo. También ha intervenido, de forma telemática, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha dirigido a los presentes palabras de apoyo.

A continuación, han participado la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández. Por parte de la Junta de Extremadura, ha asistido la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, quien ha destacado la importancia de este tipo de reconocimientos. La última intervención ha sido la del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La asociación, en un comunicado, destaca la presencia de tres invitados "muy especiales", los fundadores de la Asociación Down Don Benito-Villanueva de la Serena, José Manuel Hernández Barroso, Nazaret Serrano Ruiz y Juan Francisco García González, que han ayudado a las autoridades a entregar los galardones.

Por último, Apyme Vegas Altas - La Serena ha dado la enhorabuena a todos los premiados por "su esfuerzo y compromiso", al tiempo que ha agradecido la respuesta de sus socios a la hora de organizar este tipo de eventos.