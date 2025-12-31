APAG Extremadura Asaja pide "respeto" al campo por parte de los gobernantes

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha pedido "respeto" al sector agroganadero por parte de los gobernantes.

Así se ha manifestado durante un balance agrario del año 2025, marcado a su juicio por la reivindicación, las dificultades económicas del sector y la falta de respuestas "eficaces" por parte de las administraciones.

De este modo, Metidieri ha subrayado que el principal deseo para 2026 es que "se respete mucho más al campo extremeño", tanto en las decisiones políticas como en la aplicación "real" de las ayudas comprometidas.

Con ello, en rueda de prensa este martes en Mérida, ha recordado que 2025 pasará a la historia del sector agrario extremeño por el hecho "sin precedentes" de que APAG Extremadura Asaja se convirtió en la primera organización profesional agraria de España en protagonizar una tractorada "histórica" desde España hasta Bruselas, llevando las reivindicaciones del campo europeo "directamente" al Parlamento Europeo.

"Fuimos quienes abrimos el camino a muchas de las movilizaciones que después se han repetido desde distintos países. El campo dijo basta en Bruselas y Extremadura estuvo al frente", ha señalado.

PRODUCCIONES

En el plano productivo, Metidieri ha apuntado que el balance del año es "especialmente negativo" por la "caída generalizada" de precios, que ha provocado "importantes pérdidas económicas" y ha puesto en "riesgo" la viabilidad de "numerosas" explotaciones.

Los cereales de invierno continúan inmersos en una crisis "ruinosa", con precios que no cubren costes de producción, ha indicado, al tiempo que ha añadido que a esta situación se suma el maíz, que atraviesa una problemática similar, "sin medidas de apoyo específicas ni un plan de rescate que permita sostener al agricultor", apunta en nota de prensa APAG Extremadura Asaja.

De igual modo, el tomate de industria ha sufrido una bajada de precios "superior al 25 por ciento" en los contratos respecto al año anterior, mientras que el arroz sigue "sin respuestas claras" a las demandas del sector, que reclama aranceles, cláusulas de salvaguardia y un etiquetado "correcto" frente a la competencia exterior.

A estas "dificultades" se añade la "falta de compromiso" en el pago de las ayudas. Así, la organización agraria advierte de "retrasos persistentes" en ayudas agroambientales, pagos acoplados, reestructuraciones y compensaciones por sanidad animal, como las derivadas de la lengua azul, que en 2025 "siguen sin abonarse pese a las promesas".

"No podemos trabajar sólo con anuncios. El agricultor necesita certezas y dinero en el campo, no promesas", ha remarcado Metidieri, quien "especialmente grave" considera la situación de las ayudas anunciadas para olivar y viñedo, dotadas con 370 millones de euros y publicadas en el BOE, pero que "a día de hoy ni están ni se las espera".

Asimismo, desde el punto de vista administrativo, la organización critica asimismo la ausencia de planes "eficaces" para afrontar "problemas estructurales" como la sanidad animal, con enfermedades como la tuberculosis bovina "enquistadas desde hace décadas", o la retirada de materias activas en España que sí se permiten en otros países europeos, lo que genera una "clara desventaja competitiva".

Finalmente, de cara a 2026, APAG Extremadura Asaja reclama un pago "íntegro" y "puntual" de todas las ayudas; un plan específico para los cereales de invierno; medidas "reales" para frenar la caída de precios; un "compromiso firme" con la sanidad animal; y un "cambio profundo" en las políticas agrarias nacionales y europeas.

"Realmente, lo que pedimos es mucho menos desprecio al campo de nuestras administraciones y gobernantes, que de momento, no hacen nada para salvaguardar nuestros problemas", ha espetado Metidieri, quien ha advertido de que "si no hay un giro real, 2026 volverá a ser un año de movilizaciones". "El campo extremeño no puede seguir siendo el gran olvidado", ha concluido.