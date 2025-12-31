“Un año de reivindicaciones municipalistas desde el consenso y la unidad”: la FEMPEX hace balance de 2025

El año que ahora finaliza ha sido para la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) un año en el que “se ha seguido reivindicando en todos los foros las necesidades del municipalismo extremeño y en el que se trabajado desde el consenso político”.

Un ejemplo, ha dicho el presidente de la institución, Manuel José González, de que en los temas que afectan al municipalismo, todas las sensibilidades políticas representadas en la FEMPEX tienen como objetivo común “el progreso y el bienestar de los ciudadanos de los pueblos y ciudades de nuestra región”.

Durante una rueda de prensa de balance del año que finaliza, ha destacado que las demandas de las entidades locales pasan por reclamar autonomía financiera; una mayor financiación, el reconocimiento de necesidades especificas y también profundizar en una gestión más eficiente de los servicios públicos.

En este 2025, ha dicho, hemos seguido reclamando y seguiremos haciéndolo, los 76 millones de euros que establece la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal del fondo de financiación incondicionado, que está congelado en 45,6 millones desde algunos años.

También, que las Mancomunidades necesitan que el Fondo de Cooperación aumente, que está congelado hace 14 años, y que ahora necesitan certezas porque tienen algunos programas sin financiación, como el de atención a familias o las oficinas de igualdad. Programas que “además pueden estar amenazados si entra la extrema derecha en el gobierno regional”, ha defendido.

Del mismo modo ha recordado, que otra de las reclamaciones, sin atender, es la de crear una Comisión que estudie el impacto en las finanzas locales de algunas competencias que la administración autonómica ha delegado en los municipios, especialmente en lo relativo a los servicios sociales.

Ante esta realidad, ha recordado que “la administración local sigue teniendo algunas dificultades para financiar el conjunto de servicios públicos que mantenemos, algunos delegados de la Administración autonómica, y que se necesita que los recursos lleguen a tiempo”.

“No puede ser que estemos financiando con fondos propios una residencia pública durante nueve meses”. “Necesitamos que esos recursos lleguen con suficiente antelación”. “En ocasiones sufrimos las decisiones que se toman en otros lugares y esto dificulta nuestra gestión diaria”. “Se producen cuellos de botella que entorpecen nuestra capacidad de gestión y perjudican los servicios que prestamos a la ciudanía”

Comisiones de trabajo y presupuestos

En el año que se cierra se han constituido, ha recordado, las Comisiones de trabajo de la Federación. Todas ellas están integradas por alcaldes o alcaldesas y coordinadas por el secretario general de la FEMPEX y servirán para trabajar sobre aquellos asuntos que pueden afectar a la autonomía municipal.

Del mismo modo, y como consecuencia de lo establecido en la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, se han reunido los órganos de concertación previstos en la misma. El Consejo de Política Local de Extremadura y los grupos de trabajo creados en su seno para analizar los diferentes Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) se han reunido cuatro veces. Dos veces lo ha hecho la Comisión de garantías de la autonomía local, y una vez la Comisión Mixta para determinar los factores de distribución del Fondo de financiación incondicionado con carácter previo a los presupuestos de Extremadura. Finalmente, “ni hubo presupuestos ni se ha abordado el tema del fondo de financiación incondicionado”, ha sentenciado.

Durante este año, la Federación también ha desarrollado una intensa labor institucional. El Presidente ha asistido a numerosas reuniones y eventos con representantes del Gobierno de Extremadura en las que se han abordado asuntos de interés municipal. Ha participado en todas las reuniones del CECOPI convocadas de manera urgente como consecuencia de los incendios que afectaron a nuestra región el pasado verano y también ha comparecido en la Asamblea de Extremadura.

La Federación también ha mantenido un activa agenda social reuniéndose con numerosos colectivos, siendo un referente para sectores como Ong,s, policías locales, infancia, juventud, igualdad, educación. Además, está representada en más de un centenar de Comisiones de Trabajo de carácter sectorial, tanto a nivel autonómico, provincial como a nivel estatal; así como en el ámbito de la Universidad de Extremadura.

González Andrade ha destacado que aunque por estas fechas “deberíamos” tener aprobado los Presupuestos, por respeto institucional tras la convocatoria de elecciones autonómicas, se llevarán a Comisión Ejecutiva a principios de enero. La Junta de Portavoces ya los conoce y ha avanzado que son continuistas, que ascienden a 1,44 millones de euros, un 0,18 por ciento menos que en 2025.

Superavit, remanentes y entregas a cuenta

Durante su intervención ha puesto en valor dos Reales Decretos del Gobierno de España que afectan directamente a los municipios.

Se trata de RD-Ley 15/2025 que establece que aquellos ayuntamientos que han tenido superávit en 2024 o remanente de tesorería positivo puedan usar esos remantes para inversiones financieramente sostenibles durante los años 25, 26, 27. Y el RD Ley 16/2025, de 23 de diciembre que constata que en 2026 se producirá un incremento de más de un 8 por ciento en las entregas a cuenta del Gobierno de España a los ayuntamientos. Se produjo un aumento en el mes de agosto con un Decreto Ley publicado en junio y lo que hace este RD es mantener la subida de agosto con lo cual en 2026 las entregas a cuenta serán superiores en su totalidad a las de 2025.

Peticiones al nuevo gobierno

Para finalizar su balance ha lanzado varias peticiones al nuevo gobierno. Pido, ha dicho, que se mire más para los municipios, fortaleciendo nuestros órganos de interlocución con el objetivo de atender realmente el tema de la financiación y la autonomía municipal.

“Nosotros estamos a disposición del resto de administraciones públicas para colaborar, para que estos procesos se agilicen, pero tienen que contar con nosotros siempre y no sólo cuando les conviene por motivos de imagen”.