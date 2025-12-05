Ángel Víctor Torres defiende la Constitución como el texto que "unió, reunió" y "volvió a unir" a los españoles

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la Constitución española que "no fue inédita" porque había anteriores, pero sí "sin duda el texto que unió", "reunió" y "volvió a unir" a los españoles, como también es "fundamental para la convivencia de nuestro país".

Este sábado, para el ministro, hay "muchísimo que celebrar". "Nadie supo hace 47 años que se estaba firmando y se estaba votando y se estaba consolidando un texto que luego tuvo riesgos importantes, ahí está el 23 de febrero del año 81", ha indicado.

Una fecha esta última en la que "los españoles y las españolas dijeron claramente, con contundencia y en las calles, donde fue preciso hacerlo, que este es en un país democrático, que tenemos muchísimo por construir de la mano, que tenemos que hacerlo con el uso de la palabra" en aras de dejar a los niños y jóvenes una España "mucho mejor" que la que tuvieron sus bisabuelos; "una España en libertad, en concordia", con relaciones entre todas las administraciones y en la que "la palabra" sea la "única arma" que se utilice para defender un postulado.

De esta manera se ha pronunciado durante su intervención en el acto del aniversario de la Constitución celebrado este jueves en la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz, que se ha completado de forma previa con la lectura y posterior debate de cuatro artículos de la Carta Magna a cargo de un grupo de estudiantes del colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz.

Acompañados del director del centro, Ismael Gómez, y la profesora Cintia Vivas, los alumnos han debatido en concreto sobre el artículo 14 en torno a la igualdad ante la ley, el 20 y el reconocimiento y protección de los derechos, el 27 en relación a la educación y el 47 sobre la vivienda.

Al respecto, el ministro ha reconocido que también es profesor de Secundaria aunque desde hace unos años dedicado a lo público y ha aplaudido a los docentes que entienden la educación como "algo más que llegar por la mañana, terminar a mediodía y llegar a casa" y son capaces de traer a los niños a este acto para que hablen, unos pequeños que serán el futuro de un país demócrata y libre, e intentar trasladarles la importancia de la democracia, la libertad y la Constitución, con lo que su labor más allá de lo profesional y lleva consigo valores de formación.

Sobre la Carta Magna, ha remarcado igualmente que "fue aquello que terminó de reunir, lo digo bien, a los españoles", y que posteriormente se desarrollaría con los estatutos de autonomía, que define como las "cartas magnas territoriales" que tienen todas las comunidades autónomas y con lo que se desarrolló un conjunto de normas, obligaciones y derechos que tienen todos los españoles.

Un texto que cumple 47 años y que "sin duda puede abrir debates de su actualización, pero que está vigente y que es fundamental para la convivencia de nuestro país", tras lo que ha repasado los artículos citados por los estudiantes, como el 14 sobre la igualdad y que "no siempre fue así".

Al respecto, ha ahondado en que ha habido etapas en la historia reciente del país en el siglo XX en las que no la había, "basta con recordar que, cuando hubo ausencia de libertades, el marido era el representante legal de la mujer", algo que la Constitución "demolió" trasladando algo que "todavía tenemos que seguir peleando", como la "plena igualdad" de las mujeres y los hombres "en todos los campos".

Mientras, y sobre el artículo 20 y la libertad expresión ha apostillado que "indudablemente" se tiene el derecho de ser informados "correctamente" y que haya un principio de veracidad en la información, "es un derecho constitucional, es un derecho de la ciudadanía". En comparación con otras constituciones europeas y de otra índole, la española tiene un "gran espectro" de libertad de expresión, ha destacado, a la vez que da un "gran abanico de posibilidades" a la misma.

En relación al acceso a la educación, artículo 27, lo ha tildado de "fundamental" y que hoy en día es obligatoria en gran parte de la formación de los jóvenes aunque no fue así en otras etapas, y sobre la vivienda, artículo 47, ha incidido en que "es un derecho constitucional" y que "hay mucho que hacer, es verdad".

"En todos los lugares la vivienda está cara, incluso el acceso al alquiler está en cantidades absolutamente prohibitivas, y por tanto aquí también hay que apelar a que todas las organizaciones, todas las instituciones y todas las fuerzas políticas, todos los que tengan o tengamos responsabilidades al respecto, hagamos el máximo de los esfuerzos en consenso", ha reafirmado, "para responder a un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda".