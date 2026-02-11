VIVIENDA

El alquiler consume el 25% de la renta de las familias de Cáceres y el 24% de Badajoz, frente al 14% de las hipotecas

En ambos casos se sitúan por debajo de la media nacional del 38% y 26%, respectivamente.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El pago del alquiler consume el 25% de los ingresos netos de las familias de Cáceres, y el 24% de las de Badajoz, por debajo del 14% de la renta que requiere la compra de vivienda mediante una hipoteca en ambas provincias extremeñas.

En ambos casos se sitúan por debajo de la media nacional del 38% y 26%, respectivamente, según los datos del cuarto trimestre de 2025 publicados por Idealista.

En el caso de las capitales provinciales, en Cáceres el pago del alquiler alcanza el 21% de los ingresos, mientras que la hipoteca sube al 16%; y en el caso de Badajoz se sitúa en el 23% y el 15%, respectivamente.

En España, el nivel de ingresos necesarios para acceder a la vivienda supera el umbral del 30% en el caso del alquiler establecido por los expertos como el máximo recomendable, debido "a la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer