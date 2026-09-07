Alerta amarilla activa por altas temperaturas este lunes en toda Extremadura salvo en la meseta cacereña sin avisos

Casi toda Extremadura va a estar este lunes, 7 de septiembre, en alerta amarilla por temperaturas superiores a los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Badajoz estarán en alerta por temperaturas de hasta 38 grados las comarcas de Vegas del Guadiana, la Siberia, Barros y Serena y sur de la provincia.

En Cáceres, Aemet ha activado el aviso por temperaturas de hasta 38 grados en la zona del Tajo y Alagón y de hasta 36 grados en el norte de la provincia y Villuercas y Montánchez.

La alerta permanecerá activa desde las 13,00 hasta las 20,59 horas de este lunes.