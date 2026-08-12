Alconchel recrea este jueves su historia medieval con una nueva edición de la leyenda de La Zaragutía Mora

La localidad pacense de Alconchel se prepara para regresar un año más a su pasado medieval con la recreación de la 'La Zaragutía Mora', que este jueves, 13 de agosto, alcanza su decimotercera edición.

Una actividad que se ha convertido en "una seña de identidad cultural viva y un motivo de orgullo compartido por todo un pueblo", tal y como ha subrayado la diputada de la Diputada de Badajoz, María José Benavides, durante su presentación.

La cita, que cuenta con el apoyo de la institución provincial, sirve para poner en valor recursos patrimoniales únicos como el propio castillo, además de "promocionar tradiciones autóctonas que suponen una herramienta esencial para la dinamización económica local, la atracción de turismo sostenible y la fijación de población en el territorio", según la propia Benavides.

MERCADO MEDIEVAL CON 15 PUESTOS

El alcalde de la localidad, Óscar Díaz, ha asegurado que "Alconchel tiene historia, tiene patrimonio y tiene un escenario extraordinario para contar su pasado medieval". Además, ha detallado el programa de esta edición, que cuenta con dos grandes novedades: el juego de orientación e intriga 'El Cluedo de la Zaragutía Mora' y la apertura del mercado medieval, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres artesanales donde podrán comprar y participar activamente.

El mercado reúne un total de 15 puestos de comida, artesanía y demostraciones en vivo con cuero, madera, forja o queso artesano. Al caer la noche, a partir de las 21,45 horas, dará comienzo el momento álgido de la fiesta con el pasacalles de fuego y pirotecnia, con la implicación de más de un centenar de vecinos de Alconchel que representarán la llegada de las tropas bereberes a la villa.

La recreación continuará con la subida al campamento medieval situado en el paraje de Las Eritas y culminará en el patio de armas inferior del castillo con la representación de la obra 'La Zaragutía Mora, la leyenda del castillo de Alconchel', llevada a cabo por la compañía Samarkanda Teatro, indica la diputación provincial en una nota de prensa.

La obra rememora los hechos históricos del año 1174 y la trágica leyenda de la joven cristiana Kamaira entre los muros de la fortaleza. El alcalde ha concluido asegurando que esta edición cuenta con una importante renovación que "mostrará algo nuevo y diferente" a quienes ya la conozcan y que "encantará a quienes vengan por primera vez".