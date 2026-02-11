Alcaldes extremeños llevan hasta La Moncloa una carta que pide a Sánchez no cerrar Almaraz: "El tiempo se acaba"

Nueve alcaldes de los municipios de la comarca cacereña de Campo Arañuelo han registrado este martes en el complejo de La Moncloa, que alberga la Presidencia del Gobierno, una carta a la atención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no cierre la central nuclear de Almaraz.

De este modo, en la misiva -firmada por un total de 15 ediles, algunos de ellos del PSOE- trasladan al jefe del Ejecutivo que "la central nuclear de Almaraz no puede cerrar" y piden "diálogo leal" y una "reconsideración basada en hechos" de la fecha de cierre de Almaraz, prevista para 2027 y 2028 y pactada en 2019 "en un contexto muy distinto al actual".

En el texto, los representantes públicos echan en cara a Sánchez sus declaraciones durante el 'Spain Investors Day' a mediados de enero en el que dijo que el Gobierno "va a seguir en la línea" del calendario de cierre nuclear pactado en 2019. En este sentido, recuerdan que Almaraz "cumple de forma objetiva" las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como criterio previo para autorizar una prórroga.

En concreto, reúne "todas" las garantías de seguridad exigidas; contribuye "de manera decisiva" a la seguridad energética y al equilibrio territorial; y sus titulares han manifestado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin trasladar costes ni a los ciudadanos ni a la Administración General del Estado (AGE).

Más allá de ello, critican que el Gobierno no haya dado respuesta a sus "cinco" peticiones de reunirse con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Esta falta de interlocución refuerza en el territorio la sensación de que no todos los territorios reciben la misma atención, aun cuando las consecuencias de determinadas decisiones pueden resultar especialmente graves y difíciles de revertir", han lamentado.

Por lo demás, han vuelto a insistir en las reivindicaciones habituales para no cerrar la central. De esta manera, han recordado que la central soporta más de 4.000 puestos de trabajo. Además, fija población, genera actividad para empresas auxiliares, sostiene servicios públicos y permite a los municipios mirar al futuro con una mínima certidumbre.

Asimismo, la central operado "bajo elevados estándares de seguridad" durante "todos" sus años de funcionamiento, "con una supervisión constante por parte de los organismos reguladores".

"Confiamos en que el Gobierno de España actúe con visión de Estado y escuche de una vez a un territorio que se expresa de forma unánime, más allá de siglas y diferencias ideológicas. El tiempo se acaba, y estamos convencidos de que aún es posible adoptar una decisión responsable, justa y acorde con el interés general", han indicado.

Los alcaldes firmantes son Juan Antonio Díaz (PSOE), de Almaraz; Fernando Sánchez (Levanta), de Belvís de Monroy y Casas de Belvís; Desiderio Riaño (PP), de Casatejada; Pedro Javier Gutiérrez (PP), de El Gordo; Dionisio Cordero (PSOE), de Higuera de Albalat; Aniceto González Sánchez (Levanta), de Majadas de Tiétar; Roberto Muñoz Martín (PSOE), de Mesas de Ibor; Ahitana Gómez Ballesteros (PP), de Millanes; Enrique Hueso (PP), de Navalmoral de la Mata; Evaristo Blázquez (PSOE), de Romangordo Iñaki Campo (PP), de Saucedilla; Nélida Martín (Levanta), de Serrejón; Roberto Baños (PP), de Talayuela; Eugenio Trebejo (PSOE), de Toril, y Faustino Herrero (PP), de Valdecañas.