El alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, anuncia su intención de optar a liderar el PSOE extremeño

El alcalde de Villanueva del Fresno (Badajoz) y expresidente de la Fempex, Ramón Díaz Farias, ha anunciado esta tarde su intención de presentar precandidatura para optar a la Secretaría General del PSOE de Extremadura.

Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en redes sociales, y que está grabado "desde el kilómetro cero del socialismo extremeño" en concreto, el kilómetro 40 de la carretera que une Badajoz con Cáceres, donde las ejecutivas provinciales de su partido "decidieron que por primera vez se creara la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura".

Según ha apuntado el también vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, su intención es que se hable de lo que se quiere para los extremeños y para la comunidad y no de quién se quiere que lidere el PSOE regional, en un momento en el que, además, se está "en el debate de la reconstrucción para volver a ilusionar y volver a creer en el partido con los pies en la tierra".

Díaz Farias recuerda, asimismo, que es alcalde de Villanueva del Fresno desde el año 2003, padre de dos hijos, veterinario y ganadero de profesión, y apunta que pone esta "hoja de servicio" a disposición de los ciudadanos y de su partido.

"Pongo esta hoja de servicio a disposición de mi partido y de los extremeños y las extremeñas para que hablemos del qué queremos para los extremeños, del qué queremos para Extremadura y no de quién queremos que lidere este partido. Ahora estamos en el debate de la reconstrucción y de volver a ilusionar y volver a creer en este partido con los pies en la tierra", ha señalado.