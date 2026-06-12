Agricultura anuncia ayudas y proyectos para proteger y preservar la tauromaquia y el sector equino en la región

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha avanzado que su departamento trabaja en ayudas y proyectos para respaldar y preservar la tauromaquia y el sector equino en Extremadura, a los que ha considerado objetivos primordiales para la consejería.

En este sentido ha subrayado, durante la inauguración en Badajoz de la XXVII Edición de ECUEXTRE, la Feria del Caballo y el Toro, el valor como motor de desarrollo económico y social que supone la tauromaquia en la región.

El sector genera un impacto económico superior a 28 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo y cuenta con más de 120 ganaderías de toro bravo.

El titular de la Consejería de Agricultura ha recordado que en los presupuestos regionales se destina una partida de 700.000 euros dedicados al mundo taurino, más del doble que el pasado ejercicio.

La Junta de Extremadura, por todo ello, está impulsando la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural.

Del mismo modo, Juan José García se ha referido al sector equino, que ocupa una posición destacada en Extremadura, ya que concentra más del 10% de las explotaciones equinas de España, situándose únicamente por detrás de Andalucía.

Así, ha destacado las ayudas destinadas a la cría, selección y doma de caballos de silla, que pueden alcanzar los 5.000 euros por animal, y ha valorado las actuaciones que se llevan a cabo a través del Plan Estratégico del Sector Equino de Extremadura.