PAC

Los agricultores extremeños recibieron 438 millones del Feaga hasta el 31 de marzo

Así figura en el último informe mensual (marzo de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga.

Redacción

Extremadura |

Campo de trigo
Campo de trigo | Sinc

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 4.216,89 millones de euros hasta el pasado 31 de marzo, 438 de ellos abonados a agricultores extremeños.

Estos 4.216,89 millones equivalen al 73,73 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (marzo de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los cinco primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 4.216,89 millones de euros, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.011,15 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (889,19 millones), la ayuda a la renta asociada (541,26 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (425,10 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.145,95 millones de euros), Castilla y León (814,31 millones) y Castilla la Mancha (585,51 millones).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer