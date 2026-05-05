Los agricultores extremeños recibieron 438 millones del Feaga hasta el 31 de marzo

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 4.216,89 millones de euros hasta el pasado 31 de marzo, 438 de ellos abonados a agricultores extremeños.

Estos 4.216,89 millones equivalen al 73,73 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (marzo de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los cinco primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 4.216,89 millones de euros, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.011,15 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (889,19 millones), la ayuda a la renta asociada (541,26 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (425,10 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.145,95 millones de euros), Castilla y León (814,31 millones) y Castilla la Mancha (585,51 millones).