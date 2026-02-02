Los agricultores extremeños ya pueden solicitar las ayudas de la PAC de la campaña 2026/27

El plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2026-2027 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se iniciaba este 1 de febrero y finalizará el día 30 de abril de 2026, ambos inclusive.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este martes la resolución conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural destinada a la convocatoria de ayudas de la PAC, por un importe global de 568.100.000 euros.

Las líneas de subvención convocadas comprenden la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la redistributiva complementaria a ésta, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, y regímenes en favor del clima, medio ambiente y bienestar animal (eco- regímenes); así como los pagos directos asociados a las personas agricultoras y ganaderas con las modificaciones introducidas por la legislación estatal.

De igual modo, se convocan las solicitudes de pago anual de compromisos ya adquiridos de líneas de ayudas de desarrollo rural provenientes de programas operativos anteriores al PDR 2014-2022 (forestación de tierras agrícolas).

También las solicitudes de pago de la segunda y cuarta anualidad correspondientes a determinadas intervenciones acogidas al nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (intervenciones de compromisos medioambientales y de gestión y zonas con limitaciones naturales).

La solicitud única se realizará, cumplimentará y registrará a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas) y, para aquellas personas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias facilitarán el acceso.