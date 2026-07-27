Afectados por tabaquismo en Extremadura celebra la reforma de la ley del tabaco, pero cree que es "insuficiente"

La Asociación de Afectados por Tabaquismo en Extremadura (Ataex) ha valorado de forma positiva el proyecto para reformar la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, aunque cree que "llega tarde" y que es "insuficiente".

En un comunicado remitido este sábado, la organización valora el fin de la reforma, que es proteger la salud de la ciudadanía, especialmente a la infancia y a adolescencia, así como adaptar la legislación a los cambios en los patrones de consumo, sobre todo en la población joven.

Sin embargo, cree que es una reforma que "llega tarde" y que es "insuficiente" porque no regula el empaquetado neutro o genérico y no actualiza precios, unas medidas que ya se han adoptado en otros países europeos.

Con todo, Ataex celebra la norma, puesto que, con la ampliación de los espacios sin humos y emisiones, se compromete a la creación de zonas saludables para "proteger la salud de todos, especialmente de quienes sufren enfermedades respiratorias, oncológicas y cardiovasculares, de mujeres embarazadas y de la población infantil", a la vez que ayuda a desnormalizar el consumo de sustancias tóxicas y adictivas, sobre todo ante menores.

También considera que debe ser una norma sanitaria "coherente" que facilite el abandono del consumo de tabaco y comprometida con la prevención. "El tabaquismo tiene tratamiento y tiene prevención, pero con el insuficiente apoyo sanitario y con escasos recursos para abordar la deshabituación tabáquica desde la atención primaria, anualmente siega la vida de decenas de miles de personas en todo el país y destroza la salud y la vida de miles y miles de extremeños", expone la organización en su comunicado.

Así, cree que, sin una prevención "adecuada y obligatoria" en todos los centros educativos, el problema "se seguirá minimizando y haciendo invisible a la población infantil y adolescente que continuará "desprotegida del inicio de una terrible adicción generadora de otras enfermedades".

"El tratamiento y la prevención del tabaquismo contribuyen a la protección de la salud y a la sostenibilidad del sistema sanitario, por lo que la reforma de esta ley debería de estar comprometida y ser generosa con la educación en salud. Todos tenemos derecho a la salud y consideramos que la prohibición expresa del consumo a menores está muy de acorde con la magnitud del problema que nos ocupa, una prohibición real que impida que el tabaquismo siga siendo una enfermedad pediátrica por simple abandono", concluye el comunicado.