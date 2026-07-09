El PP afea al PSOE por defender a una "empresa incumplidora" en lugar de a los trabajadores de los centros de transporte

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la Junta ha actuado con "diligencia" y "responsabilidad" ante la situación de los centros de transporte y ha criticado que el PSOE se ponga "del lado de una empresa incumplidora" en lugar de "defender los derechos de los trabajadores"·

De esta forma, Sánchez Juliá ha afeado las declaraciones realizadas este miércoles por el portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, tras visitar el centro de transportes de Mérida, a quien ha acusado de "ponerse del lado de una empresa incumplidora y abandonar a 56 trabajadores".

Así, tras esa visita, González Andrade ha lamentado el "estado deplorable" de los centros de transporte de la región y ha alertado sobre el despido de 56 trabajadores.

En declaraciones a los medios, el 'popular' ha asegurado que la Junta de Extremadura se ha visto "en la obligación" de rescindir el contrato de la empresa en la que estaba concesionada la gestión de los centros de transporte tras "muchas reuniones, después de trabajar y de hablar con los trabajadores" y ante el "incumplimiento constante" de la concesionaria.

"La Junta de Extremadura ha defendido en todo momento los derechos de los trabajadores y lo primero que ha buscado era una solución para el mantenimiento del empleo. Lo primero que ha buscado era una solución para que esos 56 trabajadores pudiesen continuar con otra empresa trabajando en estos centros de transporte", ha recalcado Sánchez Juliá.

Así, ha apuntado que "la situación y las circunstancias" han provocado que no se haya encontrado una empresa y no se haya podido dar la cesión de ese contrato, a lo que ha añadido que había dos opciones que consistían en mantener a los trabajadores "en un limbo" con la actual empresa o rescindir el contrato y trabajar, "como se está haciendo", con las asociaciones de transportistas para mantener un convenio y continuar con esos 56 puestos de trabajo, con la concesión y el mantenimiento de esos centros de transporte.

"Hoy el Grupo Parlamentario Socialista, en lugar de defender los derechos de los trabajadores, ha querido defender los derechos de una empresa incumplidora. Ha llegado incluso a afirmar que es por los impagos de la Junta de Extremadura por lo que la empresa ha pedido precisión del contrato", ha criticado.

De este modo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha precisado que la Junta lo que ha hecho es defender que esos trabajadores puedan cobrar, al detectar que los pagos que se le estaban realizando a la empresa a través del Sexpe, ya que es un centro especial de empleo, "no se estaba utilizando para el pago de las nóminas de los 56 trabajadores".

Por lo tanto, ha asegurado, en el momento que ante la denuncia de los trabajadores se detecta esa cuestión, los "pagos se paran" y se ha preguntado si el PSOE está "de acuerdo de que el dinero que tiene que ir a los trabajadores se los quedase la empresa para otras cuestiones o fuese destinado a los trabajadores, como tenía que ser".

Además, ha señalado que la Junta de Extremadura no podía en ningún momento pagar directamente a los trabajadores de los centros de transporte porque éstos no tienen una relación contractual con el Ejecutivo regional.

"Por lo tanto, lo que ha hecho la Junta de Extremadura, lo que ha hecho desde el primer momento la Consejería de Infraestructuras, es actuar con diligencia, con responsabilidad y protegiendo los derechos de estos trabajadores", ha defendido.

Además, Sánchez Juliá ha dicho que, "si tan preocupado" está el PSOE sobre la situación de los centros de transporte y su mantenimiento, los 'populares' no entienden cómo van a rechazar un presupuesto para 2026 que contempla 500.000 euros para la mejora, mantenimiento y acondicionamiento de estos centros.

Además, Sánchez Juliá ha asegurado que "la O de Obrero se les ha caído de sus siglas" a los socialistas, ya que "en lugar de defender a los trabajadores, en lugar de defender que el dinero que tenía que ir para ellos fuese para ellos", se han puesto "de lado de una empresa que ha incumplido sus obligaciones con la Junta de Extremadura y que ha incumplido sus obligaciones con los trabajadores a los cuales les debe cuatro meses de sus nóminas".

"Hoy creo que el Partido Socialista ha intentado una vez más tirar una piedra al tejado del gobierno de María Guardiola y se ha equivocado, ha errado en el tiro, porque lo que ha hecho el gobierno de María Guardiola en todo momento es defender los derechos de los trabajadores y un servicio que tiene que prestar una empresa concesionaria", ha recalcado.