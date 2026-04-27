AFAL atiende en 2025 a casi 400 familias afectadas por leucemias o linfomas a través de su Programa Compañía

La Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias de Extremadura (AFAL) ha celebrado este sábado en Villafranca de los Barros su asamblea general anual, un encuentro para hacer balance de la actividad desarrollada durante el último año y compartir los principales retos de futuro.

Durante el encuentro, la asociación ha remarcado su compromiso con la sociedad extremeña y ha destacado que durante 2025 ha atendido a un total de 381 familias a través de su Programa Compañía. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en junio de 2004, y hasta el 31 de diciembre de 2025, se habían atendido a 4.620 pacientes.

En el ámbito asistencial, la organizado ha destacado cifras sobre su trabajo diario: 5.533 habitaciones utilizadas y 11.066 camas ocupadas en 2025, así como 949 desplazamientos realizados para pacientes, que han permitido trasladar a 1.898 personas. Además, durante el año, se han realizado 647 consultas psicológicas, según ha trasladado la organización en un comunicado.

El encuentro ha contado con la asistencia de gran número de socios, colaboradores y representantes vinculados a la labor de la asociación extremeña, además de su junta directiva, encabezada por su presidenta, Ascensión Cañamero quién, durante el acto, ha agradecido el compromiso de socios, familias, voluntarios y del equipo, destacando que "AFAL es, ante todo, una gran familia que se sostiene gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas".

Cañamero ha subrayado que su asociación "no cura la enfermedad", algo que "hacen los profesionales sanitarios", pero que "sí acompaña, reduce la soledad, el miedo y el impacto económico que supone atravesar por determinados tratamientos".

Asimismo, la presidenta de AFAL ha señalado que algunos de los principales retos a los que se enfrenta la entidad son la sostenibilidad económica de los recursos asistenciales -viviendas, transporte o apoyo a las familias- y la necesidad de seguir aumentando su visibilidad para llegar a quienes aún no conocen este servicio.

Por ello, Cañamero ha fijado como objetivos prioritarios el consolidar los recursos actuales, garantizar la cobertura de las viviendas, seguir creciendo en base social y lograr que "ninguna persona en Extremadura que reciba un diagnóstico se encuentre sin saber a quién acudir".