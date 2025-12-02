La aerolínea Binter empieza volar entre Badajoz y Tenerife dos días a la semana

La aerolínea Binter ha empezado a volar este lunes, 1 de diciembre, entre Badajoz y Tenerife Norte con una operativa que incluye dos conexiones a la semana.

Esta nueva ruta directa, los lunes y viernes, se suma a los vuelos que ya se operan con Gran Canaria para ofrecer una frecuencia de cuatro conexiones a la semana entre Extremadura y Canarias.

La compañía destaca la "positiva" evolución de la ruta operada desde el pasado mes de abril entre Badajoz y Gran Canaria, que ha registrado una "elevada" demanda de pasajeros en ambos sentidos, con una ocupación media del 75 por ciento.

Se trata de una cifra "muy destacable" para una conexión de reciente creación, lo que permite afrontar con "optimismo" el lanzamiento de la nueva ruta con Tenerife Norte, apunta en nota de prensa Binter.

Esta ampliación de la oferta hará posible duplicar las conexiones directas con el archipiélago canario, al incorporar Tenerife como nuevo destino, ampliando así las opciones de viaje directo para los pacenses y el conjunto de los extremeños durante el invierno.

La nueva conexión con Tenerife sale desde Badajoz los lunes, a las 12,30 horas, y los viernes, a las 12,05 horas. Desde la isla, los vuelos despegan a las 08,30 los lunes y a las 08,15 horas los viernes.

Desde el mes de abril, Binter opera vuelos con Gran Canaria los martes y sábados con salida a las 13,35 horas y llegada a la isla a las 14,45 hora local. La vuelta es a las 09,45 horas y el aterrizaje en Badajoz a las 12,55 horas.

Para los pasajeros que se dirijan a una isla distinta de Tenerife o Gran Canaria, o viajen desde ella, la aerolínea facilita gratis los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por el mismo precio.