Adenex detecta microfibras sintéticas procedentes de lavados domésticos en los cinco ríos extremeños analizados

Los análisis realizados por Adenex dentro del Proyecto Libera en los cauces de cinco ríos extremeños revelan la presencia de microplásticos (partículas plásticas de menos de 5 milímetros) en el 100% de las muestras analizadas, siendo las fibras y los fragmentos los elementos más abundantes.

En total, desde el inicio del proyecto, se han detectado un total de 1.925 microplásticos procedentes de las aguas de los ríos. En cuanto a la tipología de microplásticos más abundante, las fibras suponen el 76% del total de los microplásticos detectados, los fragmentos el 18% y los films y esponjas un 4 y 2% respectivamente.

ADENEX detecta y analiza los microplásticos dentro de la columna de agua de los ríos según el "Protocolo para la planificación, muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos", elaborado por la asociación HyT dentro del marco de Libera.

Este proyecto, que desarrolla desde 2021, lleva a cabo muestreos de macro y micro residuos en los ríos Aljucén, Gévora, Tiétar, Alagón y Jerte, incluidos en espacios de la Red Natura 2000 y en Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs) dentro del proyecto denominado 'Alíate con los Ríos'.

En total, se han caracterizado mediante la metodología "eLitter" cerca de 12.000 ítems en las orillas de estos ríos, siendo el plástico el material predominante en los residuos encontrados. Por otra parte, los objetos más abundantes son, en este orden, las colillas, envoltorios de plástico, pañuelos y servilletas, piezas medianas de plástico y latas de metal.

Los residuos abandonados en estos entornos proceden del uso recreativo y la actividad pesquera que se realiza sobre estos espacios naturales. A su vez, llegan a las orillas residuos de envases procedentes de la agricultura como semilleros y envases de productos fitosanitarios y de la mala depuración de las aguas residuales de las poblaciones.