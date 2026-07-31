Adenex considera que el proyecto de planta biometano de Plasencia requiere una evaluación ambiental "más exigente"

La asociación conservacionista Adenex ha presentado alegaciones al proyecto de planta de biometano previsto en la localidad cacereña de Plasencia al considerar que la documentación ambiental "no acredita con suficiente rigor" que la instalación "sea compatible con el territorio y con la protección del medio ambiente".

La asociación insiste, a través de nota de prensa, en que no cuestiona el biometano como tecnología, sino "la suficiencia de la evaluación realizada en este proyecto concreto", ya que según señala, cualquier planta de este tipo "debe analizarse por su escala, por su vinculación real con residuos locales, por su emplazamiento y por sus efectos concretos sobre el agua, la biodiversidad, el paisaje y la población".

Por eso, Adenex subraya que el proyecto "no puede presentarse únicamente como una instalación de energía renovable, sino que debe evaluarse por su funcionamiento real", como es el de una instalación industrial de tratamiento biológico de residuos, con entrada continua de materiales orgánicos, digestión anaerobia, almacenamiento de corrientes líquidas y sólidas, posibles emisiones difusas y gestión exterior de parte de los materiales resultantes, explica.

Así, entre las principales cuestiones planteadas por Adenex destacan la protección de las aguas superficiales y subterráneas, la correcta gestión del digestato, la evaluación de olores y emisiones difusas, la afección sobre fauna y Red Natura 2000 y la necesidad de "analizar el proyecto de forma integrada, sin fragmentar sus impactos ni sus infraestructuras asociadas".

Finalmente, Adenex considera, además, que la elección del procedimiento de evaluación ambiental "debe justificarse de manera especialmente rigurosa", ya que las dimensiones del proyecto, la sensibilidad del lugar elegido y la entidad potencial de sus impactos "obligan a valorar con más exigencia si procede someterlo a una evaluación ambiental ordinaria y no limitarse al trámite simplificado por el que se ha optado".