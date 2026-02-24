TRIBUNALES

Acuerdan 20 años de cárcel para el autor confeso del crimen de Hinojal

El pacto deberá ser ratificado por el acusado el próximo 5 de marzo, en una vista señalada en la Audiencia Provincial de Cáceres.

La Fiscalía de Cáceres, la acusación particular y la defensa han suscrito un acuerdo de conformidad que fija en 20 años de prisión la condena para José María Lindo Magdaleno, exalguacil del Ayuntamiento de Hinojal (Cáceres) y autor confeso del asesinato de Vicente Sánchez, vecino de 79 años, que estuvo desaparecido más de un mes.

Si el procesado confirma su aceptación, el procedimiento quedará visto para sentencia y se evitará la celebración del juicio con jurado popular inicialmente previsto.

La pena acordada asciende a 20 años de cárcel: 18 años por un delito de asesinato con alevosía, un año por hurto y otro por estafa.

El acuerdo incluye asimismo el pago de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima, que ejercen la acusación particular.

