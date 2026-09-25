ACUAES adjudica por 23,2 millones la fase I de los colectores e impulsiones de Cáceres y autoriza la licitación de la fase II

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha dado un nuevo paso en la actuación que está llevando a cabo para modernizar los sistemas de saneamiento y depuración de Cáceres. Tras la adjudicación de las obras de la nueva depuradora de El Marco el pasado 30 de julio, el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de hoy ha adjudicado las obras correspondientes a la fase I de los colectores e impulsiones de la EDAR y ha aprobado el pliego y autorizado la licitación de la fase II de estas actuaciones.

Para la ejecución de la fase I de los colectores e impulsiones de la EDAR, ACUAES ha recibido un total de 28 ofertas resultando seleccionada la licitadora MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. por un importe de 23.257.694 euros (IVA incluido) y un plazo de 21 meses.

Esta primera fase contempla la construcción de dos nuevas estaciones de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR), que sustituirán a las actuales EDAR situadas en el Polígono Industrial de Capellanías y en la carretera de Malpartida. Asimismo, se ejecutarán dos conducciones de impulsión, con una longitud total de 5.921 metros, que conectarán ambas ETBAR con un nuevo punto común de enlace al futuro ramal del Colector Norte. Este nuevo tramo de 570 metros de longitud se construirá como prolongación de la red de saneamiento existente.

La actuación se completa con la ejecución del tramo final del nuevo Colector Sur, con una longitud de 884 metros, desde el nudo de conexión con el Colector Universidad hasta la entrada de la nueva EDAR de El Marco. El Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado la licitación de las obras de la fase II de colectores e impulsiones de la EDAR por un importe de 23.636.427euros (IVA incluido) y un plazo de 21 meses.

Se ha autorizado también la licitación por 774.003 euros del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra, que incluye la supervisión y control de la ejecución de las obras, la coordinación de seguridad y salud durante toda la ejecución, así como el seguimiento medioambiental. Esta fase II incluye, entre otras actuaciones, la adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass del Concejo y el encauzamiento del arroyo de la Ribera de El Marco.

La licitación de estas obras queda condicionada a la suscripción de una adenda al convenio firmado el 12 de junio de 2024 con el Ayuntamiento de Cáceres. Está previsto que el Consejo de Administración de ACUAES autorice la firma de dicha adenda en la reunión del próximo mes de octubre.