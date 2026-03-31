Absuelto el exjefe de la Policía Local de Cáceres por el caso de la filtración de un examen

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, y al director de una academia de formación, por el caso de la filtración de preguntas de un examen de las oposiciones al cuerpo policial en el año 2022.

El tribunal considera que no se ha podido probar que se transmitiera información confidencial entre ellos ni que se revelaran las preguntas del examen, y ha determinado que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos por la que habían sido juzgados.

La sentencia de la Audiencia Provincial pone de manifiesto que la acusación se ha basado en sospechas, por lo que las acusaciones carecían de fundamento y no se ha podido sustentar una sentencia condenatoria para este caso, cuyo juicio se inició el pasado 3 de marzo, aunque esta primera sesión tuvo que suspenderse por la gran cantidad de información que había de analizar.

Cabe recordar que Cacho y el director de la academia se sentaron en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos con el agravante de funcionario. El caso surgió tras una denuncia anónima a un sindicato que puso el caso en manos de la fiscalía para que investigara los audios de un grupo de whastapp en el que se hablaba del examen.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en el transcurso de una prueba de las oposiciones para cubrir 8 plazas de agente. Se da la circunstancia de que las plazas se adjudicaron a los agentes que aprobaron, los cuales ya ejercen en sus funciones y nunca se presentó una denuncia ni se impugnó el examen.

Por su parte, la Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, al entender que ambos compartieron parte del contenido que después salió en el examen, circunstancia que habría afectado al principio de igualdad y transparencia del proceso selectivo.

Durante varias sesiones del juicio declararon opositores, miembros del tribunal de las oposiciones de aquel año y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, que explicó los protocolos internos de la oposición. También se escucharon los audios enviados por el profesor que, según los abogados de la defensa, no contribuyeron a alterar de forma siginificativa los resultados del examen.