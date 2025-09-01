Abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de envío de propuestas para optar al Premio Empresa REhabilitadora

El Clúster de Construcción y Afines de Extremadura ha convocado el VI Premio Empresa REhabilitadora, cuyo plazo para enviar propuestas vencerá el próximo 30 de septiembre.

La finalidad de este certamen es contribuir a la difusión de la rehabilitación y restauración arquitectónica en Extremadura, la Beira Baixa y el Alto Alentejo portugués, y provincias limítrofes a Extremadura.

Podrán optar a los premios las empresas que hayan llevado a cabo trabajos de rehabilitación realizados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, la Beira Baixa y el Alto Alentejo en Portugal, y las provincias limítrofes con Extremadura, según ha precisado la Fundación Pymecon en nota de prensa.

El premio será honorífico, se entregará un trofeo y una placa para el ganador. Además, no podrá declararse desierto, siendo ex aequo si el jurado lo estimara conveniente, así como concederse menciones

El plazo de presentación de las propuestas finalizará a las 14,00 horas del día 30 de septiembre y deberán remitirse a la sede de la Fundación Pymecon de Plasencia.

La reunión del jurado tendrá lugar antes del día 3 de octubre y la proclamación oficial se realizará el día 6 del mismo mes, siendo publicada a partir de esa fecha en las páginas web de Pymecon, el COADE y REhabilita. No obstante, será el 9 de octubre cuando se entregue el premio, con motivo de la inauguración oficial de la Edición REhabilita.