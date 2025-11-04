Abascal prevé "excelentes resultados" en Extremadura y critica en Cáceres que Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que este partido espera "excelentes resultados" en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, y ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "quiere pactar con todos menos con Vox".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este lunes en un acto público en el Gran Teatro de Cáceres, donde ha valorado que "hay más gente fuera que dentro", en relación a los varios cientos de personas que no han podido entrar en este recinto, lo que "es un síntoma excelente del cambio que va a llegar en España", ha dicho.

Ante esta situación, el presidente de Vox ha criticado que "la señora Guardiola quiere pactar con el que arregló lo del hermanísimo aquí", ha señalado en relación al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tras lo que ha criticado que la presidenta de la Junta "lo que no quiere son presupuestos con Vox", como "los que sus compañeros han votado en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Baleares", ha dicho.

Sin embargo, "la señora Guardiola se niega a firmarlos", algo que ha achacado a que la presidenta de la Junta "no quiere renunciar al pacto verde, que es un pacto criminal contra el campo y contra la industria", y además "no quieren renunciar a la inmigración masiva que está destruyendo nuestra sociedad, y no quieren renunciar a ideologías perniciosas como la ideología de género", ha apuntado.

"Eso ha sido lo que hemos puesto encima de la mesa en Baleares, en Valencia y en Murcia, y han aceptado", sin embargo en Extremadura no se ha aceptado por "la soberbia de la señora Guardiola", algo que Abascal ha achacado que la presidenta extremeña "es coherente con la historia reciente del PP, que son autores y promotores del pacto verde con los socialistas en Bruselas", ha lamentado.

En ese sentido, Abascal ha considerado que Guardiola "tiene una gran responsabilidad en haber convocado elecciones por su orgullo, por su soberbia", ya que no ha querido firmar "lo que firmaron sus compañeros" en otras regiones.

Durante su intervención, Santiago Abascal ha querido agradecer la labor de los diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura y de los representantes en los ayuntamientos extremeños, y ha explicado que, tras la convocatoria de elecciones, ha querido "estar pronto en Extremadura", ya que en la región "habéis visto muy de cerca la carga de la corrupción", donde "el hermanísimo de Sánchez tenía sueldo en Badajoz, sueldo, no trabajo, porque dicen que no sabían ni dónde tenía que ir" ha dicho.

Así, el hermano de Pedro Sánchez "tenía sueldo en Badajoz, fiscalidad en Portugal y residencia en el Palacio de la Moncloa, donde se había escondido para no pagar los impuestos que tenía que pagar en España", ha aseverado Abascal, quien ha aseverado: "¡Qué gentuza! ¡Qué jeta!", ha dicho.

A este caso se unen, ha relatado, los de la mujer de Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán, los sobres en efectivo, Koldo, o "el ministro Ángel Víctor Torres que parece ser que estaba al tanto, por lo que hemos conocido hoy de un informe de la UCO, de los pagos de Ábalos", ha dicho.

Según ha añadido el dirigente de Vox, "la corrupción económica ha sido terrible, lo que han robado a los españoles es indecente", tras lo que ha señalado que "hace mucho tiempo que a España no le iba tan mal en su propia historia".