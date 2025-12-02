Abascal le pregunta a Guardiola en Trujillo "¿Que qué va a hacer si no tiene mayoría suficiente para gobernar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que en el Gobierno de España "hay una auténtica mafia" con Pedro Sánchez a la cabeza, que "se ha atrevido a insultar a los extremeños poniendo como candidato a un personaje siniestro como Gallardo", que según ha dicho, "es uno de los conseguidores de la mafia, al servicio de Pedro Sánchez y de su hermano".

Según ha relatado, el hermano de Pedro Sánchez "tenía un puesto de trabajo al que no iba porque no sabía ni dónde estaba, tributaba en Portugal y vivía en el Palacio de la Moncloa, escondido por su hermano", tras lo que ha aseverado que la "mafia" en el Gobierno, "hace que la señora del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, todos acaben siendo beneficiados".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este martes en un acto de precampaña en el que ha participado en la Plaza Mayor de Trujillo junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En su intervención, Abascal ha censurado que María Guardiola haya convocado las elecciones autonómicas "dos años antes de tiempo", tras lo que le ha preguntado "cuál es exactamente el problema que tiene para no aceptar un acuerdo" con Vox.

En ese sentido, ha recordado que la semana pasada, PP y Vox llegaron a un acuerdo para la investidura del presidente de la Comunidad Valenciana "con un programa de cambio radical y contundente", tras lo que ha insistido en preguntar "¿por qué la señora Guardiola no ha querido ese acuerdo para Extremadura?".

En cualquier caso, ha resaltado que Vox afronta estas elecciones "con toda valentía y toda la convicción", pero ha insistido en que se trata de "un capricho de una señora que convoca a unas elecciones para ver si tiene un escaño más, gastándose el dinero que no le pertenece", por lo que ha considero que "no eran necesarias".

Santiago Abascal ha vaticinado que en estas elecciones "probablemente el resultado no sea el que espera" María Guardiola, tras lo que le ha preguntado "qué va a hacer" si el resultado es el mismo y no tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Ante esta situación, la presidenta extremeña "tiene tres opciones, o aceptar el acuerdo" con Vox, o "convocar elecciones otra vez, o quizá lo que ella desea, pactar con el PSOE, que piensa lo mismo que la señora Guardiola".

Así, ha insistido en preguntar a la candidata del PP "qué le molesta de estos acuerdos, porque no lo ha dicho", algo que a su juicio en el PP "no pueden contestar, porque el PP defiende una cosa en Valencia, y otra en Extremadura, defiende una cosa en Murcia, y otra en Aragón", mientras que Vox defiende "lo mismo en toda España, por responsabilidad, por patriotismo".

Por su parte, el candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reafirmado que en las próximas elecciones del 21 de diciembre "pretenden hacernos elegir entre la mafia del PSOE y la estafa del PP, entre el corrupto Gallardo y la señora Guardiola, que es la que nos ha robado a todos los extremeños el cambio que pedimos mayoritariamente hace dos años y medio".

Fernández Calle ha asegurado que María Guardiola "rompió el pacto de cambio" que firmó con Vox "cuando negoció con el sátrapa Sánchez, la llegada de ilegales a Extremadura", con lo que "rompió un pacto, que era el que iba a cambiar" la región extremeña.