Abascal exige a Sánchez "elecciones inmediatas" y, de no producirse, que el PP presente una moción de censura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque "elecciones inmediatas" y, de no producirse, que el PP deje de "marear la perdiz" y presente una moción de censura para "retratar a Sánchez y a todos sus socios golpistas".

En un acto público de campaña en Plasencia, junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, Abascal ha mostrado su preocupación por el hecho de que el "colapso de la mafia de Sánchez" hace correr el riesgo de que también colapsen las instituciones y el Estado.

"Tiene que preocuparnos el derrumbe de la mafia de Sánchez, nos tiene que alegrar pero nos tiene que preocupar porque no tienen escrúpulos y son capaces de intentar que se derrumbe el Estado junto con ellos", ha dicho, además de afear la intención del PP de solicitar un pleno monográfico sobre la corrupción, ya que el "capo de la mafia" tendría tiempo ilimitado mientras que los grupos dispondría de minutos.

Así, y aunque ha mostrado su apoyo a dicha solicitud, ha incidido en su intención de acudir esta semana a Bruselas para pedir a sus aliados que impulsen su petición de un pleno monográfico europeo para hablar de "la corrupción de la mafia de Sánchez".

De este modo, el presidente de Vox ha defendido que, ante la situación actual, "ni la mafia corrupta, ni la mafia acosadora de mujeres, soltadora de violadores e importadora de criminales sexuales, ni la estafa del Partido Popular, que hace un teatrillo de que se pega con el Partido Socialista, aquí, mientras lo pacta todo, en Bruselas".

"¡Basta ya! Estamos hasta el gorro de las mentiras, de las traiciones y de las estafas. ¡Basta ya, señores Feijóo, señor Sánchez y señora Guardiola! De Gallardo no digo nada, que es un apéndice de Sánchez. !Qué forma de insultar a los extremeños!", ha dicho.

De este modo, sobre el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, Abascal ha asegurado que a Sánchez "no le importa nada perder" con él en las elecciones del 21 de diciembre, toda vez que sabe que "aunque pierda con Gallardo, gana con Guardiola, que es la portavoz de las políticas socialistas de Pedro Sánchez en España".

DEFIENDE QUE VOX ES UN "PARTIDO LIMPIO"

El presidente de Vox también se ha pronunciado sobre las últimas informaciones aparecidas respecto a la asociación juvenil Revuelta, a las que ha respondido que el suyo es un "partido limpio" y que "no está en ningún proceso judicial".

"Vox es un partido incluso que ha logrado que el Tribunal Supremo tumbe las sanciones que nos puso el Tribunal de Cuentas dominado por el Partido Socialista. Vox es un partido que ha logrado que se inadmitan a trámite todas las denuncias por financiación ilegal que nos ha puesto el Partido Socialista. Luego sale el criminal, psicópata, mentiroso, pinocho del presidente del Gobierno y lo repite", ha aseverado, a quien el líder de Vox ha tachado de "jodido mentiroso".

"Esas noticias vienen de Ferraz, que es la cueva de Alí Babá, y de la calle Génova 13, que tiene una sede pagada con dinero negro. Así que por favor, unos y otros, que callen la boca, que dejen a Vox, es un partido limpio, que dejen a los dirigentes de Vox, que somos gente decente y honrada, y que dejen de contaminar a los españoles, porque nos vamos a defender y vamos a denunciar a todos y cada uno de los que hagan falta y propaguen mentiras y difamaciones sobre nosotros", ha advertido.

DICE QUE EN EXTREMADURA SE SIENTE "COMO EN CASA"

Durante su intervención, Abascal ha hecho un recorrido por todas las ciudades de Extremadura que ha visitado durante la precampaña y campaña de las elecciones autonómicas y ha señalado que en Extremadura se siente "como en casa", por ello ha afeado que "Irene Guardiola", en referencia a la presidenta de la Junta y candidata del PP y a la que ha rebautizado por hablar "igual" que Irene Montero, lo haya tachado de turista.

El líder de Vox también ha tenido palabras de enhorabuena para José Antonio Kast por su victoria en Chile. "Nuestros aliados han ganado y nosotros hemos confiado en gente decente, en gente íntegra y en gente de valores que está cambiando el mundo y que está yendo por delante de nosotros, pero muy pronto ese cambio que ha tenido lugar en Chile, y le deseamos toda la suerte a nuestro amigo José Antonio Kast, ese cambio llegará a España de la mano de Vox y lograremos invertir el rumbo de esta nación a la que tanto amamos", ha dicho.

Finalmente, ha mostrado su preocupación por la "bunkerización de la mafia de Pedro Sánchez" y en donde "no hay día sin una noticia terrible", como la noticia publicada sobre la reunión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "con un presunto delincuente" y que fue detenido "72 horas después de esa reunión".

"Bueno, ya sabremos de qué estaban hablando en El Pardo. Nos enteraremos con total seguridad porque imagino que la policía y el juez tendrán que preguntarle al detenido de qué estaba hablando con el con el expresidente del gobierno sólo tres días antes de su detención", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que los abogados de Vox están estudiando este encuentro para pedir responsabilidades en los tribunales si las hubiera.

Abascal también se ha referido a la ausencia de la candidata del PP, María Guardiola, al debate electoral que se emitirá en RTVE, decisión que ha tomado, ha dicho, por "soberbia" o "cobardía" a la hora de enfrentarse con los candidatos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

"Ella --en referencia a Guardiola-- no soporta la presencia de Óscar Fernández en ese debate. No lo puede soportar porque tiene miedo, porque no puede ir allí y explicar las políticas migratorias, las políticas verdes, las políticas de género", ha señalado.

ÓSCAR FERNÁNDEZ LEVANTA LA VOZ

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, ha levantado la voz por los profesionales del campo y la ganadería, a quienes el "bipartidismo corrupto", ha dicho, ha abandonado durante 45 años.

Así, ha lamentado haya más de 600 cultivadores de cereza que no han recibido las ayudas por los daños de la primavera del 2024, junto a la burocratización del sector, al que la administración autonómica pide "papeles, papeles, papeles".

"Y cuando has llevado todos los papeles, papeles, papeles, te vuelven a pedir papeles, papeles, papeles, y estamos hasta las narices de papeles, papeles y papeles", ha señalado, además de criticar que la Junta, en lugar de ayudar "lo único que hace es poner trabas" y no socorrer cuando lo necesitan los ganaderos, por ejemplo, afectados por los incendios.

Junto a ello, ha criticado que el sector primario tenga que "aguantar las imposiciones de Europa" a través del Pacto Verde, que está "reventando y machacando" al campo y que fue suscrito por el PP y el PSOE en Bruselas.

"Aquí en Extremadura han aprobado juntitos los presupuestos de la Diputación de Cáceres, juntos, de la mano, y del Ayuntamiento de Cáceres. Cuando alguien del PP y del PSOE os cuente un rollo, decirles que eso es la pinza. Eso es la pinza", ha señalado.

Una "pinza" que expulsa a los jóvenes de la región, además de robar las infraestructuras, ha dicho. "Siguen haciendo exactamente lo mismo, no sólo con el tren sino con Almaraz. El Partido Socialista quiere cerrar Almaraz. Eso lo tenemos todos claro. La primera industria de Extremadura. El Partido Socialista quiere cerrarla. Y el Partido Popular también", ha asegurado.

De esta forma, ha recordado que cuando Vox propuso en la Asamblea una propuesta para que se eliminase la ecotasa y, por lo tanto, "blindar la continuidad" de Almaraz, el PP "la vetó".

Por ello, Fernández ha planteado que, frente al bipartidismo, está Vox con "propuestas claras, con propuestas contundentes, con firmeza, como hacemos las cosas, sin escondernos".