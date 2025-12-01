Abascal estará este lunes, martes y miércoles en Guadalupe, Trujillo, Villanueva de la Serena y Badajoz

El líder de Vox, Santiago Abascal, redoblará esta semana su presencia en la precampaña electoral extremeña con un recorrido que le llevará a Guadalupe, Trujillo, Villanueva de la Serena y Badajoz, de momento.

Abascal visitará este lunes Guadalupe, donde hará declaraciones a los medios, y por la tarde tendrá un acto público en Trujillo.

El martes protagonizará otro mitin en Villanueva de la Serena (Badajoz) de apoyo al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Al día siguiente volverá a Badajoz, que ya había visitado en esta campaña electoral, donde participará en otro acto público.

Tras la convocatoria electoral, el líder de Vox inició el 3 de noviembre su periplo por Extremadura, que le ha llevado también a Plasencia, Cáceres, Mérida, Coria y Navalmoral de la Mata.

Además de Abascal, otros dirigentes del partido o cargos institucionales de Vox ha hecho parada en la región, como la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán; y el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, entre otros.