INCENDIOS

El 99 % del territorio extremeño se situará este jueves y viernes en riesgo muy alto o extremo de incendios forestales

Los incendios forestales asolaron 120.606 hectáreas en Extremadura durante los últimos diez años, más del 40% de esa superficie fue en el pasado 2025, peor año de la década.

Redacción

Extremadura |

El 99 % del territorio extremeño se situará este jueves y viernes en riesgo muy alto o extremo de incendios forestales
El 99 % del territorio extremeño se situará este jueves y viernes en riesgo muy alto o extremo de incendios forestales | INFOEX

Desde la Junta de Extremadura se recuerda y advierte que según el mapa de riesgo de incendio forestal elaborado por el INFOEX con datos de la AEMET, hoy jueves y mañana viernes serán las jornadas de mayor riesgo de incendios forestales desde el inicio de la época de peligro alto de incendio en la región, con prácticamente el 99 % del territorio extremeño en situación de riesgo muy alto o extremo.

Además, sepan que los incendios forestales asolaron 120.606 hectáreas en Extremadura en los últimos diez años, de las que cerca de 49.950, un 41 % del total, quedaron arrasadas por los numerosos incendios del año pasado, 2025, según datos publicados por el Instituto Extremeño de Estadística (IEXX). El pasado año fue el más devastador desde 2016.

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