El 91,3 % de los extremeños dice poder ahorrar de forma habitual

El porcentaje de los extremeños que afirma ahorrar de forma habitual alcanza el 91,3 %, el segundo dato más alto de España, cuya media es del 84,2 %, según el IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Los hogares españoles ahorran más que hace un año, el 16,2 % de sus ingresos frente al 14,6 % de 2025, pero lo hacen con menos margen y más renuncias.

El estudio, dado a conocer este jueves, indica que, no obstante, ese 16,2 % de los ingresos de media que los españoles reservan para ahorrar está por debajo del 17,8 % que dedicaban en 2024.

Si se toma como referencia el salario medio bruto en España, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ese porcentaje del 16,2 % equivaldría a reservar en torno a 300 euros al mes.

Ocio, viajes, alimentación, confort térmico y mantenimiento de la vivienda aparecen entre las partidas en que los ciudadanos han recortado durante los últimos doce meses, según el estudio de la UCI.

A pesar del aumento de los precios por la inflación, el ahorro sigue formando parte de los hábitos financieros de la mayoría de los hogares españoles y el observatorio de la UCI recoge que el 84,2 % de los ciudadanos afirma ahorrar de forma habitual.

Por comunidades autónomas, la proporción de personas que afirma ahorrar supera el 90 % en Cantabria (91,4 %), Extremadura (91,3 %), Castilla y León (90,7 %) y La Rioja (90,2 %).

También ahorran por encima de la media nacional los ciudadanos de la Región de Murcia (88,7 %), Madrid (87,7 %), Baleares (86,5 %) y la Comunidad Valenciana (86,0 %).

Las comunidades donde un menor porcentaje de personas ahorra son Canarias (78,6 %), seguida de Aragón (80,6 %), Cataluña (81 %), País Vasco (81,4 %) y Andalucía (81,8 %).

En cuanto al porcentaje de ingresos que reservan para ahorrar, por encima de la media están Castilla y León, con un 20,6 %; Comunidad Valenciana (20 %), Baleares y La Rioja (19,5 %), País Vasco (19,2 %) y la Región de Murcia (19,1 %).

Canarias es donde menor porcentaje de los ingresos se ahorra, un 10,8 %; seguida de Cataluña (12,1 %), Andalucía (15,3 %), Galicia (15,4 %) y Madrid (15,8 %).

El que la cantidad de ingresos que se reserva para el ahorro sea menor a la media en lugares como Cataluña o Madrid se debe a que el coste de la vivienda, los gastos corrientes y la presión sobre el presupuesto familiar son mayores.

Por edades, la capacidad de ahorro declarada disminuye progresivamente a partir de los 35 años y se sitúa en el 17,5 % entre los ciudadanos de 35 y 44 años, baja al 14,4 % entre los 45 y 54 años y cae hasta el 12,6 % entre los 55 y 65 años, debido a que el margen se estrecha a medida que aumentan las cargas familiares, los compromisos financieros y otros gastos recurrentes del hogar.