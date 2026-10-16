Unos 86.700 trabajadores extremeños están potencialmente expuestos a IA generativa

Alrededor de 86.700 trabajadores de Extremadura desempeñan ocupaciones potencialmente expuestas a la inteligencia artificial generativa, una cifra que representa aproximadamente el 20 % del empleo regional y que sitúa a la comunidad entre las menos expuestas de España a los cambios laborales derivados de esta tecnología.

La estimación se obtiene a partir del informe Job Creation and Local Economic Development 2024, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúa en el 19,9 % la proporción de empleos extremeños expuestos a la IA generativa.

Esto, según ha explicado este jueves en un comunicado el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Extremadura y especializado en el impacto jurídico y social de la transformación tecnológica, Jorge Calvo Onsurbe, “no significa que esos puestos de trabajo vayan a desaparecer, sino que incluyen tareas que pueden verse modificadas por la utilización de inteligencia artificial”.

No obstante, Extremadura presenta la segunda menor exposición entre las comunidades autónomas, únicamente por detrás de Castilla-La Mancha, y se sitúa 7,5 puntos por debajo de la media española, del 27,4 %. En el extremo contrario figura Madrid, donde la exposición alcanza el 36,6 %, según el análisis territorial de la OCDE.

El organismo internacional considera potencialmente expuestas aquellas ocupaciones en las que al menos una quinta parte de las tareas podría realizarse en la mitad de tiempo mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.

La diferencia entre comunidades se explica, en buena medida, por su estructura productiva.

Los territorios con mayor presencia de actividades administrativas, financieras, tecnológicas y profesionales concentran una proporción más elevada de ocupaciones expuestas, mientras que las regiones con mayor peso del trabajo manual y las actividades agrarias presentan porcentajes inferiores.

Para Calvo Onsurbe, la exposición de un empleo a estas tecnologías no implica necesariamente su desaparición. "No es lo mismo automatizar una tarea que hacer desaparecer una profesión".

Esta interpretación coincide con las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en un estudio publicado en 2025 estimó que uno de cada cuatro empleos del mundo presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa.