EPILEPSIA

Unos 8.000 extremeños padecen epilepsia, una enfermedad que precisa de atención temprana

La prevalencia es de ocho personas que la padecen sobre un millar de habitantes existiendo un ligero predominio de hombres frente a mujeres.

Redacción

Extremadura |

neuroimagen del cerebro
neuroimagen del cerebro | Sinc

Alrededor de 8.000 personas en Extremadura tienen diagnosticada epilepsia, una enfermedad que precisa de más investigación, apoyo familiar y concienciación social al objeto de no estigmatizar a quienes la padecen.

La Asociación de Personas con Discapacidad y Epilepsia de Extremadura (DISEPILEX) celebra este domingo el día nacional de la epilepsia, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y se diagnostica tras dos o más crisis con electroencefalograma o pruebas de imagen.

La prevalencia es de ocho personas que la padecen sobre un millar de habitantes existiendo un ligero predominio de hombres frente a mujeres.

Concienciar del alcance de la epilepsia, sus causas, síntomas, tratamientos, prevalencias, efectos sanitarios y sociales, así como la atención temprana a los pacientes es parte del objetivo esencial en esta celebración del 24 de cada mayo.

El apoyo a los pacientes y a sus familias, con una eficaz investigación sobre las causas que la producen y los efectos que tiene, proporcionará avances médicos en las terapias aplicadas y en sus tratamientos y proyectará una repercusión activa internacional para su cura.

Desestigmatizar a los pacientes también es condición ineludible para su integración social y para asumir este reto de sanación que, junto a un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y una investigación suficiente en recursos humanos y monetarios, contribuye a minimizar las consecuencias de la enfermedad.

Por ello, la Asociación de Personas con Discapacidad y Epilepsia de Extremadura (DISEPILEX) trabaja en dar visibilidad a esta enfermedad ayudando a todas las familias que requieren de su apoyo con programas y actuaciones que son respaldadas, a su vez, desde las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

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