Unos 8.000 extremeños padecen epilepsia, una enfermedad que precisa de atención temprana

Alrededor de 8.000 personas en Extremadura tienen diagnosticada epilepsia, una enfermedad que precisa de más investigación, apoyo familiar y concienciación social al objeto de no estigmatizar a quienes la padecen.

La Asociación de Personas con Discapacidad y Epilepsia de Extremadura (DISEPILEX) celebra este domingo el día nacional de la epilepsia, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y se diagnostica tras dos o más crisis con electroencefalograma o pruebas de imagen.

La prevalencia es de ocho personas que la padecen sobre un millar de habitantes existiendo un ligero predominio de hombres frente a mujeres.

Concienciar del alcance de la epilepsia, sus causas, síntomas, tratamientos, prevalencias, efectos sanitarios y sociales, así como la atención temprana a los pacientes es parte del objetivo esencial en esta celebración del 24 de cada mayo.

El apoyo a los pacientes y a sus familias, con una eficaz investigación sobre las causas que la producen y los efectos que tiene, proporcionará avances médicos en las terapias aplicadas y en sus tratamientos y proyectará una repercusión activa internacional para su cura.

Desestigmatizar a los pacientes también es condición ineludible para su integración social y para asumir este reto de sanación que, junto a un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y una investigación suficiente en recursos humanos y monetarios, contribuye a minimizar las consecuencias de la enfermedad.

Por ello, la Asociación de Personas con Discapacidad y Epilepsia de Extremadura (DISEPILEX) trabaja en dar visibilidad a esta enfermedad ayudando a todas las familias que requieren de su apoyo con programas y actuaciones que son respaldadas, a su vez, desde las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.