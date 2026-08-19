El 52% de los extremeños se han planteado construir su propia casa ante la falta de vivienda, según UCI

El 52 por ciento de los extremeños se han planteado construir su propia vivienda ante las dificultades de acceso a la vivienda, por encima de la media nacional que se establece en el 42 por ciento.

Así, el 42% de los españoles se han planteado construir su propia vivienda ante las dificultades de acceso a la vivienda, aunque solo un 8,5% lo ha considerado como un proyecto concreto, según el IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de UCI.

El estudio destaca que el interés por la autoconstrucción alcanza al 52% entre los jóvenes de 25 a 34 años y al 48% entre quienes residen en pueblos o entornos rurales.

En concreto, un 33% de los encuestados reconocen haber contemplado la autoconstrucción como una posibilidad, mientras que un 8,5% aseguran habérselo planteado seriamente y un 12,8% desconocen la existencia de esta alternativa residencial.

El estudio señala que los datos reflejan una opción todavía minoritaria en términos de intención real, pero con potencial en un mercado en el que los compradores buscan nuevas fórmulas para acceder a una vivienda y ganar capacidad de decisión sobre su diseño, coste o eficiencia energética.

El interés aumenta entre las generaciones más jóvenes. Más de la mitad de las personas de entre 25 y 34 años, el 52%, se ha planteado construir su propia casa, frente al 46% de quienes tienen entre 35 y 44 años y el 42% de los 45 a 54 años. A partir de los 55 años, la predisposición cae hasta el 29%.

Por lugar de residencia, el 48% de quienes viven en pueblos o entornos rurales se ha planteado la autoconstrucción, frente al 39,9% de quienes residen en el centro de una ciudad y el 39,6% de quienes viven en el extrarradio. La mayor disponibilidad de suelo y el peso de la vivienda unifamiliar favorecen esta opción en estos territorios.

Por comunidades autónomas, Canarias encabeza el interés, con un 61%, seguida de Extremadura, con un 52 por ciento. También se sitúan por encima de la media nacional Andalucía, con un 47%, y Cantabria, con un 46%, mientras que Navarra registra un 32% y País Vasco, un 24%.