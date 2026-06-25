Los 49 Espacios Educativos Saludables atenderán a más de 1.000 menores extremeños durante este verano

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia pone en marcha un año más el Programa Espacios Educativos Saludables 2026, que atenderá a más de 1.000 niños de entre 5 y 12 años en situación de vulnerabilidad social y económica.

En el mismo podrán participar menores de entre 4 y 13 años en los casos en los que tengan hermanos inscritos en los espacios o cuando así se valore en función de las necesidades familiares.

Cabe recordar que esta iniciativa se desarrolla mediante subvención a Cruz Roja Extremadura y se enmarca en las políticas de lucha contra la pobreza infantil y de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral.

49 ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES

En total, se pondrán en marcha 49 Espacios Educativos Saludables distribuidos en 35 localidades de la región, que ofrecerán un entorno "seguro, estable y educativo" en el que los menores podrán desarrollar actividades orientadas a su crecimiento personal, su autonomía y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Las actividades se estructuran en distintas áreas de intervención como apoyo escolar y refuerzo educativo; promoción de la salud mediante hábitos de vida saludables, actividad física y alimentación equilibrada; desarrollo personal y educación en valores y ocio y tiempo libre a través de talleres, juegos, salidas culturales y actividades como la ludipiscina.

Además, cada menor recibirá un kit de material escolar, material de lectura, merienda diaria, kit de higiene personal y una tarjeta monedero destinada a la adquisición de productos de alimentación, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El programa contempla igualmente la adaptación de las actividades para garantizar la participación de menores con discapacidad, favoreciendo así la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Esta iniciativa constituye un "apoyo fundamental" a las familias en situación de vulnerabilidad y contribuye al desarrollo integral de la infancia, además de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.

La Junta de Extremadura ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos que ceden sus instalaciones y la implicación de los profesionales y voluntariado de Cruz Roja Extremadura en el desarrollo de estos espacios, que estarán en funcionamiento del 1 de julio al 28 de agosto, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

Las localidades participantes serán Alburquerque, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Cabeza del Buey, Calamonte, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos y Fuente del Maestre.

También Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Oliva de la Frontera, Valencia de Alcántara, Montijo, Olivenza, Quintana de la Serena, Los Santos de Maimona, Villanueva del Fresno, Villanueva de la Serena, Zafra, Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Madrigalejo, Miajadas, Montehermoso, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Talayuela y Trujillo.