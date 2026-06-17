Unas 2.600 mujeres de Guinea-Bisáu se benefician de un proyecto de cooperación financiado por la Diputación de Cáceres

Unas 2.600 mujeres de zonas rurales de Guinea-Bisáu se han beneficiado del proyecto 'Mujer horicultora' que la organización no gubernamental (ONG) Soguiba está desarrollando en Guinea-Bisáu gracias a una ayuda a la cooperación internacional de la Diputación de Cáceres.

Representantes de la citada organización, creada en el año 2001 para luchar por la erradicación de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, han informado al presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, sobre los avances del proyecto financiado íntegramente por la Diputación de Cáceres desde su puesta en marcha en 2018.

El proyecto cuenta en su novena fase con una aportación de 30.000 euros y, durante más de ocho años de trabajo, la iniciativa ha contribuido al fortalecimiento del liderazgo y la autonomía de las mujeres a través de la horticultura comunitaria, entendida como una herramienta para mejorar la seguridad alimentaria, generar ingresos y transformar comunidades rurales.

En la actualidad, y gracias al proyecto, se han conformado 62 asociaciones hortícolas y se mantienen activas 57 huertas que posibilitan que más de 2.600 mujeres tengan acceso a tierra cultivable y puedan comercializar sus productos.

Morales ha reprochado "a quienes atacan la cooperación al desarrollo y lo hacen con argumentos vagos, falaces y discriminatorios". "Aquí están los resultados y los rostros de la cooperación y la solidaridad extremeña... Pedro, Abrao, Mussa, Augusta, Pilar, Abelardo; ellos y ellas son el mejor ejemplo de los impactos de las políticas y los proyectos de cooperación impulsados desde esta tierra".

Así lo ha expresado durante el encuentro mantenido con el presidente de Soguiba, Abelardo Martín y su coordinadora, Pilar Milanés, a quienes han acompañado parte del equipo sobre el terreno, Pedro Uri, coordinador de Soguiba en Guinea-Bisáu; Abrao Bidé, responsable de proyectos; Mussa Mané, presidente de Nodeco-Novos Desenvolvimentos Comunitarios (contraparte local) y Augusta Blete, técnica de Igualdad de género y Educación de Nodeco.

Esta visita institucional se enmarca en el programa de trabajo que el equipo bisauguineano de la entidad está realizando en Extremadura, y que tiene como objetivo visibilizar y difundir las experiencias, avances, aprendizajes, cambios en las comunidades y retos que afronta Soguiba en Guinea-Bisáu.

En ese sentido, han trasladado a Morales los impactos del proyecto 'Mindjer horticultora, futuro de nô horta: Impulsando los derechos productivos, de identidad y económicos de las mujeres horticultoras del sector de Bigene'.

Morales ha insistido en que la Diputación de Cáceres va a seguir apostando por la cooperación, financiando proyectos y "contribuyendo a sensibilizar a la sociedad cacereña para construir un mundo y un futuro más justo y equitativo para todas las personas, sin importar donde hayan nacido".

El presidente de la institución ha recordado que la cooperación al desarrollo es una de las líneas políticas prioritarias para el equipo de gobierno y que desde 2023 el presupuesto destinado a las políticas y proyectos de cooperación ha aumentado de manera considerable.

La coordinadora de Soguiba en Cáceres, Pilar Milanés, ha insistido en la necesidad de que las instituciones públicas no abandonen las políticas de cooperación. "Es fundamental seguir apoyando con proyectos de desarrollo para que el día de mañana muchas personas tengan un futuro asegurado en su tierra. Y no sea necesario salir de su tierra para buscarse una vida mejor", ha subrayado.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto 'Mujer horticultora' lleva nueve años impulsando el liderazgo y los derechos de las mujeres rurales en este país africano. En colaboración con la organización local Nodeco, en su novena fase tiene como objetivo beneficiar a 280 personas.

A lo largo de este año se está trabajando en cinco comunidades del sector de Bigene-N'tchaf, Aquintcha, Bassiral, Massacunda y Lanque- y se articulará en torno a tres ejes de actuación: fortalecimiento de la horticultura, derecho a la identidad e igualdad de género y liderazgo femenino.

De este modo, por un lado, se contempla la formación de 230 mujeres en técnicas de horticultura agroecológica, transformación y conservación de productos, reforzando además las asociaciones de mujeres horticultoras y promoviendo una feria agrícola en Ingoré para visibilizar su trabajo y favorecer el intercambio de experiencias y reforzar el reconocimiento social de su contribución al desarrollo local.

Igualmente, como parte del proyecto se están impulsando acciones para garantizar el derecho a la identidad mediante la identificación de personas sin documentación, campañas de sensibilización y acompañamiento para la obtención de registros civiles y documentos de identidad.

Como explica Augusta Blete, desde la entidad acompañan e informan a las personas de las comunidades rurales sobre el proceso para conseguir un documento de identificación que les permita acceder a servicios y derechos básicos como salud o educación. "Hemos logrado en 15 aldeas que 757 personas obtengan sus documentos de identidad, entre ellas más de 400 niñas", ha apuntado.

El tercer eje del proyecto está centrado en la promoción de la igualdad de género y el liderazgo femenino, mediante la capacitación del equipo local y la organización de talleres comunitarios dirigidos a mujeres y hombres sobre corresponsabilidad, derechos económicos y participación social.