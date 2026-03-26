El 24% de los accidentes en vías extremeñas en la última década en Semana Santa provocaron fallecidos u hospitalizados

El 24 por ciento de los accidentes en las carreteras extremeñas en Semana Santa en la última década provocaron fallecidos o heridos hospitalizados, según el estudio 'Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, Fesvial.

El estudio arroja asimismo que lo que más preocupa a los extremeños de cara a esta Semana Santa es el estado actual de las carreteras (91%), la persistencia del mal tiempo (82%) y el estado del propio vehículo (45%).

Del mismo modo, entre las imprudencias de muchos conductores extremeños, destaca que el 16 por ciento reconoce beber alcohol durante los trayectos de Semana Santa y más de la mitad (52%) sobrepasa los límites de velocidad. Además, el 16 por ciento aún no disponen de la baliza V-16.

Por comunidades, Navarra (25,8%) y Extremadura (23,6%) concentran la mayor proporción de accidentes con fallecidos y hospitalizados durante Semana Santa.

El tramo de carretera con más siniestros con víctimas en Extremadura durante este periodo es la N-432 en Badajoz (Km. 63,0 - 85,8), con un total de cuatro accidentes.