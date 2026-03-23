El 21 % de extremeños tiene dificultades para asumir los pagos del hogar

El 21 por ciento de los extremeños tiene alguna dificultad para asumir los pagos básicos del hogar, de acuerdo con los resultados del III barómetro 'Planeta Propietario', que elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

En nota de prensa, Grupo Mutua Propietarios explica que estas dificultades se hacen especialmente patentes entre los jóvenes (11 por ciento), familias numerosas (13 por ciento), quienes viven en alquiler (9 por ciento) y, de forma especial, en personas con ingresos bajos (19 por ciento).

La factura del hogar (que engloba el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos) alcanzó en pasado año en Extremadura los 1.021,23 €, un 6,3 % más que el año anterior, y absorbió el 38,1 % de los ingresos de los hogares, un 1.5 % menos que en 2024.

De hecho, si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 - unos 1.200€ netos en 12 pagas-, un hogar que depende de un único SMI debe destinar prácticamente la totalidad (86,3 %) de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos.

El informe señala que analizando en detalle el gasto medio de los hogares extremeños, el crecimiento más importante se detecta en la ‘cesta de la compra’ que se eleva a 414,79 euros/mensuales, un 17,2 % más que el año anterior, seguido de los gastos energéticos -agua, luz, combustible- que aumentan un 11,5 %.

Por último, el ‘coste de la vivienda’ desciende un 5,2 % con un gasto medio de 397,48 euros, destacando que el gasto del alquiler – 449,13 euros- supera al de la hipoteca– 363,93 euro- en 85,2.