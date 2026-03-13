Unas 2.000 personas disputarán este domingo la 32º Maratón y 10º Media Maratón de Badajoz

Unas 2.000 personas disputarán este domingo, día 15, la 32º Maratón y 10º Media Maratón Ciudad de Badajoz 'Gran Premio Unicaja', que presenta un nuevo recorrido en torno al casco urbano con salida y meta en la Ciudad Deportiva Municipal de La Granadilla.

Organizada por la Fundación Municipal de Deportes (FMD), la salida de la Maratón será a las 9,00, con llegada a partir de las 11,20 y un circuito urbano de 42,195 kilómetros, y la de la Media Maratón a las 10,30, con llegada aproximada a partir de las 11,45 y 21,097 kilómetros, en ambos casos con cierre de control a las 14,00, cuando tendrá lugar la entrega de premios y trofeos.

La entrega de dorsales se realizará el sábado, de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) coincidiendo con la II Feria del Deporte de Extremadura, y el día de la prueba para los corredores no residentes en la ciudad.

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este jueves la presentación oficial de esta cita con el deporte, junto a patrocinadores, colaboradores, clubes y la organización, en acto en el que el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha resaltado la complejidad que supone la organización de esta prueba, dado que se tienen que cumplir las expectativas de la gente, sumado a que los recorridos son "amplísimos" o a la cantidad de servicios afectados, que son "muchos".

Sin embargo, es una experiencia que permite que sea posible "con garantías", "con ilusión" y trasladárselo así a la gente, tras lo que ha dado las gracias a todos los que durante 32 ediciones, ya sean servicios municipales, patrocinadores, corredores y clubes, "han hecho que la Maratón de Badajoz sea la Maratón de Extremadura".

Actualmente la región cuenta con una segunda prueba de este tipo, en Don Benito, aunque "en el sentir de todos y cada uno de los atletas de esta tierra, esta Maratón les pertenece a todos ellos y es gracias al trabajo de mucha gente y de muchas generaciones", ha puesto en valor, como también ha agradecido el patrocinio y colaboración de distintas empresas e instituciones o la participación de clubes de la ciudad.

Mientras y sobre los cambios en el recorrido, Gragera ha explicado que se ha ido cambiando intentando atender a las "expectativas", "anhelos" y "ansias" de poder disfrutar tanto de la carrera, como de Badajoz, "con un esfuerzo organizativo tremendo que va cambiando año a año y que, por tanto, va a provocar alguna modificación respecto al año pasado", y que es consecuencia de que la ciudad "está viva", "se transforma" y "continúa mejorando sus entornos urbanos" y, por ende, haciendo obras que afectan de manera "tangencial" a algunos de los tramos de las pruebas.

Así, este año incorpora novedades, como que la salida de la Media y de la Maratón van a tener lugar en la pista de atletismo de La Granadilla con una parte del trazado que coincide, aunque otra no por la diferencia de distancias. Dicha ciudad deportiva será sede así del principio y de final de fiesta, ha subrayado, junto a música, comida, servicios, los participantes y los que acompañan esta prueba, además de la convivencia que supone la 'comida de la pasta' el día previo en Ifeba.